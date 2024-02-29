Türkopeller kimdir? Tarihte nerede yaşadılar? Kimle savaştılar?

Türkopoller, Haçlı Seferleri sırasında Haçlılar tarafından kullanılan paralı askerlerdi. Bu gruptaki askerler ağırlıklı olarak süvari okçuluğu konusunda uzmanlaşmış Türk kökenli gruplardan oluşuyordu. Türkopeller kimdir ise son dönemde yoğun bir şekilde vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Türkopeller kimdir? Ne yapmışlardır? Neden Haçlı Seferlerine katıldılar?

Tarihte 'Türkopeller', Bizans ordusunda görev yapan Hristiyanlaşmış Türk paralı askerlerini ifade ediyordu. Haçlı seferlerine katılıp Hristiyanlığı kabul eden Türklere Avrupalılar tarafından Türkopoller veya Türkoğlu deniyordu. Haçlı ordusuna katılan Türkopoller, aralarında Kumanlar, Kıpçaklar, Peçenekler, Oğuzlar ve Türk asıllı Bulgarların da bulunduğu Anadolu ve Balkanlardan geliyordu. Haçlı ordularında önemli avantajlara sahip olan Türkopoller, bölgede hakim güç olan Müslüman Türk savunucuları tarafından esir alındıklarında esir alınmıyorlardı. Kendi milletlerine ihanet ettikleri için öldürülüyorlardı. Türkopoller Hıristiyanlığın Katolik ve Ortodoks mezheplerini resmen kabul etmişlerdi.

Bizans Ordusunun Standart Askerleri Türkopeller

Bizans ordusunun standart birlikleri haline gelen Türkopoller, doğrudan Selçuklu Türklerinin soyundan gelen ve onlarla neredeyse aynı savaş taktik ve becerilerine sahip başarılı askerlerdi. Ağır zırhlı Bizans ordusunu yüksek hareket kabiliyeti ve hafif zırhlarıyla tamamlayan Türkopoller, ok ve yay kullanımında usta olup ordunun öncü kuvvetleriydi. Türkopoller’in, Bizans İmparatorlu’nun açtığı birçok savaşta yer aldığı söyleniyor. Örneğin 1187 yılındaki Hıttin Muharebesi’nde yer almışlardır. Yıllar sonra Akka'nın düşmesiyle Kutsal Topraklar'dan ayrılan Türkopoller'in bir kısmı Kıbrıs'a ve bir kısmı Malta'ya gitmiştir. Bu paralı askerlerin tarihi, Haçlı Seferleri döneminin karmaşık ve çeşitli dinamiklerini yansıtırken, Türk kökenli grupların savaş tarihindeki rolüne de ışık tutar.