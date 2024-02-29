Elon Musk dini nedir? Musk hangi dine inanmaktadır?

Elon Musk dini nedir son dönemlerde çok fazla merak ediliyor. Küresel çapta dünyada en fazla tanınan insanların arasına giren Elon Musk'ın dini merak ediliyor çünkü birçok alanda sözü geçen biri. Yahudi olup olmadığı hakkında merak içine giren vatandaşlar için cevap geldi! İşte Musk'ın dini hakkında her şey!

Elon Musk dini inancı nedir? Musk neye inanıyor?

Uzay Teknolojileri ve yapay zeka alanında birçok çalışma yürüten Elon Musk ayrıca dünyaca ünlü elektrikli araba markası Tesla'nın sahibi olarak biliniyor. Başardığı çılgın projelerle dünyanın en çok konuşulan kişisi haline gelen Elon Musk'ın dini inancı ise merak konusu. Güney Afrika'da Evanjelik bir ortamda büyüyen Elon Musk, 14 yaşındayken yaşadığı inanç bunalımı ile hayatında önemli bir dönüm noktası yaşadı. Bu dönemde dini ve felsefi eserlere daha fazla ilgi duymaya başladı. Musk bu dönemde katı bir ateist olmasa da kilisede öğrendikleriyle bağlarını koparmaya karar verdi. İnançlarını sorgulayarak kilisede öğretilen her türlü inanca olan inancını kaybettiğini ve geleneksel inanç sistemlerine karşı eleştirel bir tutum geliştirdiğini belirtti. Elon Musk, İsa Mesih'e olan hayranlığını sürdürürken, Albert Einstein'ın 'Spinoza'nın Tanrısı' kavramını da benimsedi. Tercih ettiği Yahudi peygamber olarak Baruch Spinoza’yı seçti ve bu seçim Musk’ın bilimsel ve felsefi bakış açısını benimsemesini ve kendi inanç sistemini oluşturmasını yansıtıyor.

Elon Musk dini hakkında ne açıklaması yaptı?

Elon Musk dini inancı hakkında küçükken Yahudi olmamasına rağmen İbranice eğitim veren bir anaokulunda ve Anglikan Pazar okulunda okuduğunu ve ayrıca genellikle Hristiyan öğretileriyle aynı fikirde olduğunu ancak dindar olmadığını söylemiştir. Asla katı bir dindar olmadığını söyleyen Elon Musk'ın dini inancı bu şekildedir.