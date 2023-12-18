11. Boğaziçi Film Festivali Sona Erdi! Festivalde Filistin Seçkisi Öne Çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'nin on birinci ödül töreninde sanatseverler bir araya geldi.

Festival İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan ödül töreniyle sona erdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlü Tamer Karadağlı da törene katıldı.

Festival boyunca 7 ayrı seçkide onlarca film sinemaseverlerle buluştu. Filistin seçkisinin de yer aldığı programda Filistin sinemasının önemli yapımları izleyiciyle buluştu.

Öte yandan Tunuslu Yönetmen Nacer Khemir, "Filistin'in haklarının olmadığı bir dünya aslında canavarlaşmış bir noktaya gidiyor" dedi. Sinemaya dair yaklaşımını da dile getiren Khemir, "Hollywood sinemasını taklit etmemeliyiz, kendi tarzımızı göstermeliyiz. Türk sinemasının aslında kendi büyük şairlerine geri dönüp oradan kaynak bulabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.