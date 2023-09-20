20. Tarım İncir Kültür ve Sanat Festivali öncesinde düzenlenen incir üreticilerine yönelik yarışmada en iyi incir yetiştiricisi seçildi

İncirin anavatanı Germencik’te, bu yıl 20’ncisi düzenlenecek olan İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali, “en iyi incir yetiştiricisi” yarışmasıyla başladı. İncirin katma değerinin artırılması ve markalaşması adına yapılan yarışmaya Germencik’in mahallelerinden çok sayıda incir yetiştiricisi başvurdu. Germencik Belediyesi Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda düzenlenen yarışmada İncir Araştırma Enstitüsü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Ziraat Odasından uzmanların oluşturduğu jüri en iyi incir yetiştiricisini seçti.

EN İYİ İNCİR YETİŞTİRİCİSİ SEÇİLDİ

İncirin rengi, iriliği, meyve dolgunluğu ve tadında oluşan kriterlerin ele alındığı yarışmanın sıralamasında ilk dördü Çarıklar Mahallesi’ndeki üreticiler oluşturdu. Yarışma sonucuna göre Durmuş Şahin birinci, Gülçin Akkaya ikinci, Mürsel Sarı üçüncü ve Uysal Aydoğdu dördüncü seçildi. Durmuş Şahin, geçen yıl düzenlenen yarışmada da birinci olmuştu.



Düzenlenecek festival ile ilgili açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş “20. İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivalimizde düzenlediğimiz en iyi incir yetiştiriciliği yarışmamız tamamlandı. İlçe Tarım Müdürlüğü, İncir Enstitüsü ve Ziraat Odasından uzmanların oluşturduğu jüri en iyi inciri yetiştiren üreticiyi seçti. Dereceye giren üreticilerimizi tebrik ediyor, tüm katılımcılara ve jüri üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Germencik'te, incirin ana vatanında bu kıymetli ürünü markalaştırma adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.



Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, festivalin ilk günü 22 Eylül Cuma günü törenle verilecek.

22 Eylül Cuma günü başlayıp 24 Eylül Pazar günü sona erecek olan festivalin ilk gününde İrem Derici, ikinci gününde Ömer Faruk Bostan, üçüncü günündeyse Haluk Levent sahne alacak.