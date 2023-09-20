Veteriner hekimlerden tepki! Hayvanlara sağlık kurumlarında müdahale ediliyor

Tavuğa pansuman yaptırmak isteyen yurttaşın ardından, kediye cerrahi operasyon yapan sağlık çalışanları da sosyal medyanın gündeminde.

Veteriner hekimler ise haberlere konu olan olaylara tepkili. Hayvanlara veteriner hekimler dışındaki kişilerin yaptığı müdahaleler insanlar için de ciddi risk oluşturuyor.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Murat Arslan veteriner hekim bulunamaması iddialarına da yanıt verdi. Arslan, yaşanan olayların sosyal medya etkisinden kaynaklandığını vurguladı. Arslan, "Veteriner hekim bulunamaması gibi bir durumun olduğunu düşünmüyorum, telefonla bile geliyorlar artık." dedi.

Meslek etiğine dikkat çeken Arslan, veteriner hekimlerin yaşadığı zorlukları da anlattı. Arslan, veteriner hekimlerin sigorta desteği bile alamadığını aktardı.

Veteriner hekim Arslan, özellikle büyükbaş hayvancılıkta artan veterinerlik hizmetleri ücretlerinin, ithal ilaçlardan kaynaklandığına dikkat çekti.