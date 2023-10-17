Afşin'de "1. Akdeniz Bienali" Resim Sergisi Açıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, UNESCO Dünya Kültür Mirası olan "Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde, "1. Akdeniz Bienali" resim sergisi açıldı. Afşin Belediyesi serginin UNESCO listesindeki mekânda açılmasından dolayı, gururlu...

Afşin'de "1. Akdeniz Bienali" Resim Sergisi Açıldı
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Afşin 1. Akdeniz Bienali'ne ev sahipliği yapıyor... UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde bulunan Eshab-ı Kehf Külliyesi, 6 Şubat depremleri ile büyük yara alan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunuyor. Külliyede, "1. Akdeniz Bienali" kapsamında resim sergisi açıldı.

Afşin Belediyesi'nin Ev Sahipliğinde 1. Akdeniz Bienali Resim Sergisi Açıldı

Afşin Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Resim sergisinin, toplumun kültür ve sanatın iyileştirici yönü ile rehabilitasyona katkı sunacağı düşünülüyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin desteklediği bienalin resim sergisinde 90 ressamın eseri yer alıyor. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven depremlerin etkilediği Afşin'de kültürel etkinliklerin düzenlenmesinin normalleşme açısından önemli olduğunu söyledi...

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