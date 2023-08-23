Ankara Gölbaşı'nda Zafer Bayramı 4 gün boyunca kutlanacak! Peki Zafer Bayramı'nda kimler sahne alacak?

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi, Türkiye Yüzyılı konserlerine hazırlanıyor. 27 Ağustos Pazar günü Atatürk Sahil Parkı’nda saat 20.00’de Sefo’nun sahne almasıyla başlayacak olan konserler, 28 Ağustos’ta Resul Dindar, 3. Geleneksel Sünnet Şöleni’nin de gerçekleşeceği 29 Ağustos’ta Özgür Can Çoban ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Zara’nın sahne almasıyla son bulacak.

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Sefo konserinde, Türkiye’nin 100. yılında, Zafer Bayramı ve Türkiye Yüzyılı coşkusunu Başkentlilerle beraber yaşayacaklarını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gölbaşı’mızı daha yaşanabilir ve kültürel zenginlikleriyle dolu bir yer haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Değerli Gölbaşılı hemşerilerimizin destek ve katılımı, bu hedefe ulaşmamızda bize güç veriyor. Türkiye Yüzyılı Konserleri'nin ilkine, SEFO konserine tüm Ankaralı hemşerilerimizi davet ediyoruz” dedi.