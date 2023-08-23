İBB'den LGBT destekçisi Gülşen'e servet değerinde konser! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacak(!)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son zamanlarda LGBT topluluğuna verdiği destekle gündemde. CHP’li başkan, belediyeye bağlı kurum ve etkinliklerde LGBT propagandası yapılmasına izin verdiği ve belediye personeline LGBT eğitimi zorunlu kıldığı için eleştirilere cevap vermeden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için LGBT destekçisi sanatçı Gülşen ile anlaştığı ortaya çıktı.

İBB 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINI LGBT KONSERİNE Mİ ÇEVİRİYOR?

LGBT verdiği destekle defalarca gündeme gelen ve hakkında çeşitli işlemler yapılan Gülşen, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında İBB adına sahne alacak.

Milli, manevi değerlerin göstergesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı İBB tarafından LGBT bayramına mı dönüştürülüyor sorusu ise bir kez daha akıllara geldi.

İBB LGBT DESTEKÇİSİ GÜLŞEN'E 10 MİLYON LİRA ÖDEYECEK

İBB tarafından LGBT destekçisi Gülşen'e ödenecek tutarın servet değerinde olduğu iddia ediliyor. İsmini vermek istemeyen İBB'den üst düzey bir yetkili bir gecelik sahne fiyatı olarak Gülşen'e tamı tamına 10 milyon lira ödeneceğini iddia etti.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NUN LGBT DESTEĞİ KOCA BİR DOSYA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin daha önce desteklediği "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi"nde LGBT güzellemesi yapıldığı ortaya çıkmıştı. Zirvede, LGBT yanlısı moderatör ve konuşmacılar yer aldı. Konuşmacılardan biri olan Saniye Gülser Corat’ın, “toplumsal cinsiyet eşitliği” adı altında düzenlediği konuşmalarda LGBT’lilerin sorunlarını anlattığı gündemi alt üst etmişti.

İmamoğlu, ayrıca restore edilen Feshane-i Amire binasını sözde sanat merkezi haline getirdi. Bölgenin ruhuna uygun etkinliklerin yapılacağı ve tasavvuf müzesi olacağı söylenen binada, açık açık LGBT propagandası yapıldığı belirlenmişti. Sergide, LGBT’li bir kişinin eserine ve sözlerine yer verildi. Çıplak heykel ve resimlerin de yer aldığı müzede yaşanan skandal, Eyüpsultan’ın maneviyatına saygısızlık olarak yorumlandı.