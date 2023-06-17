Melike Şahin selam gönderdiği LGBT'lileri klibinde oynattı! RTÜK harekete geçmeli...

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Melike Şahin "Diva Yorgun" klibinde LGBT'lilere güzelleme yaptı. Mabel Matiz'in söz ve müziğini yazdığı Diva Yorgun şarkısına klip çeken Melike Şahin tüm LGBT'lileri klibinde oynatmakla kalmadı payvon meyhane gibi ortamları da normalleştirdi.

MELİKE ŞAHİN'İN SELAM GÖNDERDİĞİ LGBT'LİLER KLİBİNDE OYNADI

Elle dergisinin ödül gecesinde sahnede Lubunyalılara selam olsun diye Melike Şahin'in amacı belli oldu. LGBT'lilerden destek almak için harekete geçen Melike Şahin'e tepkiler yağdı.

Daha öncede Mabel Matiz, kliplerinde eşcinselliğe yer vermişti. Bu kez ise aleni bir şekilde bu sapkın zihniyeti kamera karşısına taşıdılar.

Klipte sadece LGBT yok. Aynı zamanda konsomatrislikten tutunda pavyaon hayatındaki kadınların yaşam tarzlarını bile güzelleyerek gözler önüne serdi.

Klipte iki erkeğin erkekler tuvaletinde birbirlerine bıyık kıvırması, yaşlı ama zengin kadınların genç erkeklerle dolu masada olması yani tüm çirkinlikleri Melike Şahin ve Mabel Matiz aynı klipte topladı.

Klibi izleyenler RTÜK'ü göreve çağırdı. Sapkınlığı normalleştiren klibe ve sahiplerine ağır cezalar verilmesi gerektiğinin altı çizildi.