Melike Şahin selam gönderdiği LGBT'lileri klibinde oynattı! RTÜK harekete geçmeli...

Elle dergisinin ödül gecesinde LGBT'lilere selam gönderen Melike Şahin, "Diva Yorgun" klibinde LGBT'lileri oynattığı ortaya çıktı. Ancak klipteki çirkin detaylar ağızları açık bıraktırdı. Melike Şahin klibinde translıktan konsomatrisliğe kadar her şeyi normalleştirdi. İşte o çirkin klip...

Melike Şahin selam gönderdiği LGBT'lileri klibinde oynattı! RTÜK harekete geçmeli...
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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/Özel Haber/

Melike Şahin "Diva Yorgun" klibinde LGBT'lilere güzelleme yaptı. Mabel Matiz'in söz ve müziğini yazdığı Diva Yorgun şarkısına klip çeken Melike Şahin tüm LGBT'lileri klibinde oynatmakla kalmadı payvon meyhane gibi ortamları da normalleştirdi.

Melike Şahin'in klibinde LGBT

MELİKE ŞAHİN'İN SELAM GÖNDERDİĞİ LGBT'LİLER KLİBİNDE OYNADI

Elle dergisinin ödül gecesinde sahnede Lubunyalılara selam olsun diye Melike Şahin'in amacı belli oldu. LGBT'lilerden destek almak için harekete geçen Melike Şahin'e tepkiler yağdı.

Melike Şahin'in klibinde LGBT

Daha öncede Mabel Matiz, kliplerinde eşcinselliğe yer vermişti. Bu kez ise aleni bir şekilde bu sapkın zihniyeti kamera karşısına taşıdılar. 

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Melike Şahin'in klibinde LGBT

Klipte sadece LGBT yok. Aynı zamanda konsomatrislikten tutunda pavyaon hayatındaki kadınların yaşam tarzlarını bile güzelleyerek gözler önüne serdi. 

Melike Şahin'in klibinde LGBT

Klipte iki erkeğin erkekler tuvaletinde birbirlerine bıyık kıvırması, yaşlı ama zengin kadınların genç erkeklerle dolu masada olması yani tüm çirkinlikleri Melike Şahin ve Mabel Matiz aynı klipte topladı.

Melike Şahin'in klibinde LGBT

Klibi izleyenler RTÜK'ü göreve çağırdı. Sapkınlığı normalleştiren klibe ve sahiplerine ağır cezalar verilmesi gerektiğinin altı çizildi. 

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