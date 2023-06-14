Oyuncu Eda Ece depremzedeleri hedef aldı! Mide bulandıran sözlere imza attı

Bir ödül töreni sırasında oyuncu Eda Ece, konuşma sırasında halkın iradesiyle yapılan seçimlerle alakalı depremzedeleri hedef aldı. Konuşmasında depremzedeleri küçümseyen ifadelere yer veren Eda Ece, 2023 seçim sonrası hakaret yapan güruh tayfasındaki yerini aldı.

Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde 11 il etkilendi. Tüm Türkiye hatta dünyanın yardım seferberliği başlattığı bu doğal afet sonrası yapılan seçimde AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi bazı kısımları rahatsız etti.

EDA ECE DEPREMZEDELERE HAKARET ETTİ!

Sosyal medyada çirkin sözlerle depremzedelere ağır hakaretlerde bulunanlar için İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Ancak bu tayfanın en tehlikelileri halen televizyon ekranlarında yer alan sanat camiası oldu. Bunlar arasında son olarak Eda Ece oldu.

Ödül aldığı sırada yaptığı konuşmada "Yani deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık neyse!" diyen mide bulandıran sözlere imza attı. En tepki çeken olay ise Ece'nin konuşmasını alkışlayanlar oldu.

"Milyonlarca vatandaşımızın vefat ettiği ve ağır bir hasar bırakan depremin izleri kapatılırken yapılan bu açıklamalara biri dur desin!" diye sosyal medya kullanıcılarından Eda Ece'ye tepkiler yağdı.

Bunun üzerine sosyal medyadan videolu paylaşımlar yapan Eda Ece, sözlerini temizlemek için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını kullanarak ettiği hakaretlerinin doğruluğunu savunmaya çalıştı. Kendisini eleştiren tayfadan daha çok ülkesini sevdiğini iddia etti.