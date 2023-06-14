Mabel Matiz arkasında LGBT'lilerin olduğunu açıkladı(!)

Mabel Matiz, ödül töreninde arkasında LGBT'lilerin olduğunu ifade eden skandal sözlere imza attı. Aynı ödül töreninde ise Eda Ece de depremzedelere 2023 seçim sonuçları hakkında hakarette bulunmuştu. Mabel Matiz, geçtiğimiz sene çektiği Karakol klibinde Eşcinselliği öde çıkarmıştı. Klip RTÜK tarafından ceza alıp kaldırılmıştı.

MABEL MATİZ'DEN SKANDAL LGBT AÇIKLAMASI!

Bunun ardından sosyal medyada sözde sanatına müdahale adı altında kendini ve LGBT'lileri acındıran Mabel Matiz, bu kez ödül gecesindeki sözleriyle gündem oldu.

Aile yapısını, Türk toplum kurallarını ve cinsiyetçiliği ortadan kaldıran LGBT hareketlenmesine destek veren Mabel konuşmasında arkasında kimlerin olduğunu belirtti.

"Ödülümü varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan, Türkiyeli LGBTİ+lara armağan ediyorum" sözlerine yer veren Mabel Matiz skandal sözlerine sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sanat camiasında yer alan bu sözde sanatçılar yaptıkları işi kullanarak bu tarz toplumsal yapıyı derinden sarsan propagandalara destek verilmesi hakkında acilen bir düzenleme yapılması konusunda sosyal medyadan talepler yağdı. Sapkınlığı normalleştiren bu sanatçılar arasında Gülşen, Reyhan Karaca gibi isimler de yer alıyor.