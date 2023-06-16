Eda Ece ve Melike Şahin'in örnek alması gereken sanatçı Gamze Özçelik! Deprem bölgesindeki o fotoğrafı gündem oldu

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Yaklaşık 5 yıldır gündem olmaktan kaçınan Gamze Özçelik, sözde oyuncu ve şarkıcı olan Eda Ece ve Melike Şahin'in skandal açıklamalarından sonra en çok konuşulan isim oldu. Kurduğu yardım derneği ile Hem ülke içinde hem de özellikle Afrika kıtasında açlık sınırında olan bölgelere giden Gamze Özçelik taktir edildi. Ece Eda ve Melike Şahin'in örnek alması gereken Özçelik'in deprem bölgesinde vatandaşlar tarafından çekilen o fotoğrafı gündem oldu.

EDA ECE VE MELİKE ŞAHİN'İN ÖRNEK ALMASI GEREKEN SANATÇI GAMZE ÖZÇELİK!

Depremin ilk günü sahaya giden ve yardım derneğiyle beraber çadır kuran Gamze Özçelik haftalarda depremzedelere yemek dağıttı.

Bir kere bile sosyal medyada bunun reklamını yapmayan hatta şuan Hatay, Adıyaman ve Malatya'daki depremzedelere konteyner mahalleleri kurdu.

Ekibi halen sahada olan eski oyuncu Gamze Özçelik'in deprem bölgesindeki o fotoğrafları Eda Ece ve Melike Şahin gibi sözde sanatçıların ödül töreni gecesinde yaptıkları skandal konuşmalara örnek olması adına birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Bazı kullanıcılar "Deprem bölgesindeki sessiz melek" "Sanatçı denilince ilk akla gelen isim" "Olması gereken sanatçı" tarzında yorumlarda bulundu.

PEKİ NE OLMUŞTU?

Eda Ece adlığı ödül sırasında yaptığı konuşmada 2023 Seçimlerinde deprem bölgesinde Cumhur İttifakı'nın başarısını hazmedemedi. Depremzedeler hakkında "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" sözleriyle hakaret etti.

Melike Şahin ise LGBT propagandası yaparak herkesin istediği cinsiyeti sevmesi gerektiğini söyleyerek Aile temelini hedef alan çirkin sözlere imza attı.