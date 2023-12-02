Antalya Piyano Festivali'ne Doğru

Uluslararası Antalya Piyano Festivali, bu yıl 23’üncü kez sanatseverlerle buluşacak. 9-22 Aralık tarihlerinde yapılacak festival kapsamında şehir etkinlikleri düzenlendi. Dünyaca ünlü genç piyanist Aurelien Froissart Saat Kulesi önünde Antalyalılarla buluştu. Piyanonun genç dâhisine ilgi yoğun oldu.

Antalya Piyano Festivali'ne Doğru

Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Bu yıl 23’üncü kez sanatseverlerle buluşacak. 9-22 Aralık tarihlerinde yapılacak Festival kapsamında, vatandaşlarla iç içe kentin belirli noktalarında etkinlikler düzenlendi.

Genç neslin yetenekli piyanisti Aurelien Froissart, şehir etkinlikleri kapsamında Türkiye’de ilk kez Antalyalılarla buluştu.

Antalyalılar Tarihi Saat Kulesi önünde, klasik müzik konserlerinde alışık olmadığımız şekilde, ünlü piyaniste şarkılarla, çalgılarla eşlik etti, aynı sahneyi paylaştı.

Çocuklar da ustasından el aldı.

Piyanonun genç dâhisi, 3 Aralık Pazar günü de Cam Piramit'te sanatseverlerle buluşacak.

# Antalya
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