Arguvan türküleri İstanbul'a taşındı! 21. Geleneksel Arguvan Ses Yarışması dinleyicileri mest etti

Türkü denilince akla ilk gelen ilçelerimizdendir Arguvan. Her yıl Arguvan Türkülerini genç kuşaklara aktarmak için ses yarışması düzenleniyor. Bu yıl 21. Geleneksel Arguvan Türküleri Ses Yarışması İstanbul Ataşehir'de yapıldı. Katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı.

Editör: Uğur Çam

İstanbul'da Arguvan türküleri rüzgarı esti. Aşık Seyid Meftuni anısına 21. Geleneksel Arguvan Türküleri ses yarışması yapıldı.

Genç kuşaklara Türk halk müziğini aktarmak için yapılan yarışmada sevda ve ayrılık türküleri yöre ağzıyla seslendirildi. Jüri üyeleri sanatçılar kulakların pasını silmek için sahne aldı. Arguvan ve Köyleri Eğitim-Kültür Vakfı tarafından düzenlenen ses yarışmasında adaylar Malatya türkülerinin en iyi şekilde seslendirmek için yarıştı. Kimi sevda türküsü söyledi, kimi deyiş.

Programa, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren ve yüzlerce türkü sevdalısı katıldı. Arguvan Vakfı Başkanı Abidin İnan yarışmanın amacını anlattı. Yarışmada Ahmet Fırat birinci oldu, ikinciliği Şükrü Çıplakılıç, üçüncülüğü ise Murat Aksoy aldı.

Mersin'de "Cumhuriyet'in Çocukları" konserinde 1923 çocuk sahne aldı!Mersin'de "Cumhuriyet'in Çocukları" konserinde 1923 çocuk sahne aldı!Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# arguvan # istanbul # türkü
Çok Okunanlar
Dolar 25 TL mi olacak? Ünlü ekonomist şaşırttı
Dolar 25 TL mi olacak? Ünlü ekonomist şaşırttı
Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş tarih verdi...
Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş tarih verdi...
Naci Görür o il için 7 üzerinde deprem uyarısı yaptı! AFAD harekete geçti
Naci Görür o il için 7 üzerinde deprem uyarısı yaptı! AFAD harekete geçti
Şampiyonluğu kesinleşmeyen Amedspor'u şampiyonmuş gibi kutladılar!
Şampiyonluğu kesinleşmeyen Amedspor'u şampiyonmuş gibi kutladılar!
MİT'ten Irak'ın kuzeyine büyük operasyon!
MİT'ten Irak'ın kuzeyine büyük operasyon!
Öne Çıkanlar Şi Cinping ABD'li Bakan'ı kovmaktan beter etti: "Ne zaman gidiyor bu?" Şi Cinping ABD'li Bakan'ı kovmaktan beter etti: "Ne zaman gidiyor bu?" Galatasaray'da Dursun Özbek’ten adaylık açıklaması! Galatasaray'da Dursun Özbek’ten adaylık açıklaması!