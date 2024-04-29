Arguvan türküleri İstanbul'a taşındı! 21. Geleneksel Arguvan Ses Yarışması dinleyicileri mest etti
Türkü denilince akla ilk gelen ilçelerimizdendir Arguvan. Her yıl Arguvan Türkülerini genç kuşaklara aktarmak için ses yarışması düzenleniyor. Bu yıl 21. Geleneksel Arguvan Türküleri Ses Yarışması İstanbul Ataşehir'de yapıldı. Katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı.
İstanbul'da Arguvan türküleri rüzgarı esti. Aşık Seyid Meftuni anısına 21. Geleneksel Arguvan Türküleri ses yarışması yapıldı.
Genç kuşaklara Türk halk müziğini aktarmak için yapılan yarışmada sevda ve ayrılık türküleri yöre ağzıyla seslendirildi. Jüri üyeleri sanatçılar kulakların pasını silmek için sahne aldı. Arguvan ve Köyleri Eğitim-Kültür Vakfı tarafından düzenlenen ses yarışmasında adaylar Malatya türkülerinin en iyi şekilde seslendirmek için yarıştı. Kimi sevda türküsü söyledi, kimi deyiş.
Programa, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren ve yüzlerce türkü sevdalısı katıldı. Arguvan Vakfı Başkanı Abidin İnan yarışmanın amacını anlattı. Yarışmada Ahmet Fırat birinci oldu, ikinciliği Şükrü Çıplakılıç, üçüncülüğü ise Murat Aksoy aldı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi