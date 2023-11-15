Başkan Öndeş’in Hediyesi Minikleri ve Ailelerini Sevindirdi

Germencik Belediyesi, ara tatilde olan minikler için hazırladığı ’Kukla Show’ adlı tiyatro gösterisiyle miniklere unutulmaz bir gün yaşattı.



Minikler ve Aileleri Yoğun İlgi Gösterdi!

Germencik Belediyesi tarafından ara tatilde çocukların keyifli vakit geçirmesi için Germencik Belediyesi Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu konferans salonunda ’Kukla Show’ adlı çocuk tiyatrosu sahnelendi. 3 seans halinde sahnelenen oyuna çocuklar ve velileri yoğun ilgi gösterdi. Renkli anların yaşandığı ’Kukla Show’ adlı tiyatro oyununda minikler bol bol kahkaha attı. Veliler ve öğrenciler Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’e düzenlenen etkinlik için teşekkür etti.