EURO 2024 Maç Topu "Fussballliebe" Berlin'de Yapılan Törenle Tanıtıldı

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kullanılacak resmi maç topu Berlin'deki törenle tanıtıldı.

EURO 2024 Maç Topu "Fussballliebe" Berlin'de Yapılan Törenle Tanıtıldı
EURO 2024 Resmi Maç Topu Tanıtıldı!

UEFA, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) kullanılacak resmi maç topunu tanıttı.

Berlin Olimpiyat Stadı Önünde Tören Düzenlendi!

Adidas firması tarafından üretilen ve Almancada "futbol sevgisi" anlamına gelen "Fussballliebe" adı verilen topun tanıtımı için başkent Berlin'deki Olimpiyat Stadı önünde tören düzenlendi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, kullanılan teknoloji sayesinde topun her hareketiyle ilgili bilgi sağlanacağı, bunun da video yardımcı hakemin (VAR) karar alma sürecine katkıda bulunacağı ifade edildi.

EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri ​​arasında Almanya'daki 10 şehirde gerçekleşecek.

Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları Belli oldu!Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları Belli oldu!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# EURO 2024 # UEFA # Avrupa Futbol Şampiyonası
Çok Okunanlar
Türkiye'yi Sarsan Garaj Cinayeti!
Türkiye'yi Sarsan Garaj Cinayeti!
Bilim İnsanlarından Sarsan Harita
Bilim İnsanlarından Sarsan Harita
Elektrikli Bisiklet BİM'de! 17 Kasım'dan İtibaren BİM'de Aktüel İndirimleri....
Elektrikli Bisiklet BİM'de! 17 Kasım'dan İtibaren BİM'de Aktüel İndirimleri....
Malatya'da Yine Deprem! Civar İllerden Hissedildi Mi? AFAD ve Kandilli Kaydetti
Malatya'da Yine Deprem! Civar İllerden Hissedildi Mi? AFAD ve Kandilli Kaydetti
Dünya'nın En İyi 10 Kareografisi!
Dünya'nın En İyi 10 Kareografisi!
Öne Çıkanlar KKTC'nin 40. Yaşında Dünya'ya Önemli Mesajlar! -Mahmut Doğan, Yeşim Eryılmaz KKTC'nin 40. Yaşında Dünya'ya Önemli Mesajlar! -Mahmut Doğan, Yeşim Eryılmaz Kaldırımda Bile Kendiliğinden Yetişiyor! Kaldırımda Bile Kendiliğinden Yetişiyor!