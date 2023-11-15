Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları Belli oldu!

Erzurum Ticaret Borsası'nda büyükbaş hayvan etinin fiyatları belli oldu. Büyükbaş hayvan etinin kilogramı fiyatı ne kadar? Kaç TL'ye satıldı?

Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları Belli oldu!
Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları Belli oldu!

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 313 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş et Kg 313,00 313,00 313,00 HTS
Tavuk eti Kg 52,00 85,00 69,46 HTS
Turşu Kg 25,00 25,00 25,00 HTS
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Kaynak: Anadolu Ajansı

# büyükbaş hayvan eti # et fiyatları
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