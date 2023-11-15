Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları Belli oldu!
Erzurum Ticaret Borsası'nda büyükbaş hayvan etinin fiyatları belli oldu. Büyükbaş hayvan etinin kilogramı fiyatı ne kadar? Kaç TL'ye satıldı?
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 313 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|313,00
|313,00
|313,00
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|52,00
|85,00
|69,46
|HTS
|Turşu
|Kg
|25,00
|25,00
|25,00
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı