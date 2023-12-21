Bir Ütopya Adası; Galata Belgeselinin Galası Yapıldı

İstanbul ve Galata'nın eşsiz tarihi belgesel oldu. İstanbul'un eşsiz tarihiyle Galata'nın büyüsü, Galatlı savaşçılar, Fenikeli denizciler, Venedikliler ve Cenevizliler tarihte yolculuğa çıkaran "Bir Ütopya Adası: Galata" belgeselinde buluştu.

Belgeselin çekimleri İtalya ve Türkiye’de yapıldı. Yapımı 2 yıl sürdü. Yönetmenliğini Serkan Koç'un üstlendiği belgeselin yapımcısı ise Emin Selim Akgül oldu. Emin Selim Akgül, "Bu topraklara karşı sorumluluk hissediyorum ve yatırımlar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Sadece iktisadi anlamda yatırımlar değil, kültür ve sanat anlamında da yatırımlar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Kıymetli bir iş ortaya çıktı. Belki de bu ilk adım olacak. Ve devamı da gelir inşallah bu yatırımların." dedi.

İstanbul ve Galata, "Türk DaVinci" sıfatı takılan Matrakçı Nasuh’un ünlü İstanbul minyatürü eşliğinde anlatılıyor.

İtalyan Kültür merkezinde ilk gösterimi yapılan Bir Ütopya Adası; Galata belgeseline yoğun katılım vardı. Salonda bir çok kişi belgeseli ayakta alkışladı.