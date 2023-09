Borusan Sanat’ta Yeni Sezon

Yeni sezon rengârenk programlarıyla, tanınmış konuk şef ve yıldız solistlerle, Cumhuriyetin 100. yılının coşkusunu taşıyan konserlerle dolu. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Borusan Quartet ve Borusan Müzik Evi, müziğin tüm renklerini sunan birbirinden başarılı sanatçılar ve konserler ile müzikseverleri buluşturmaya hazırlanıyor.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın (BİFO) 2023-24 sezonu, her yıl olduğu gibi yenilikleri, yıldız solistleri ve zengin programıyla İstanbul’un klasik müzik dünyasına taze bir nefes vermeye devam ediyor. Repertuvarına büyük yapıtlar kazandırmayı sürdüren BİFO, 2023-24 sezonunda da Zorlu PSM Turkcell gerçekleştireceği konserlerinde, Gürer Aykal, Carlo Tenan, Can Okan, James Judd, George Pehlivanian, Finnegan Downie Dear, Gergely Madaras, Francisco Valero-Terribas, Nisan Ak gibi başarılı şeflerin yönetiminde Fazıl Say, Güher & Süher Pekinel, Can Çakmur, Dorukhan Doruk, Eda Seviniş, Korkmaz Can Sağlam, Maximilian Cem Haberstock, Naz İrem Türkmen, Veriko Tchumburidze, Emir İlgen, MAGMA Filarmoni Korosu, Hale Soner, Nesrin Gönüldağ, Ayhan Uştuk,Tuncay Kurtoğlu, Fatma Said, Nemanja Radulović, Marina Rebeka, Jonathan Tetelman, Alexandra Conunova, Midori, Valeriy Sokolov, Joyce DiDonato, Bomsori Kim, The Per Poc Puppet Company, Zee Zee gibi klasik müziğin önde gelen sanatçılarıyla aynı sahneyi paylaşacak. Borusan Quartet de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’ndaki sezon konserlerinde Haydn’dan Mozart’a, Beethoven’dan Schubert’e uzanan programlarıyla müzikseverlerle buluşacak.

CUMHURİYETİN 100. YILINA ÖZEL BİR AÇILIŞ

Heyecanla beklediğimiz Açılış Konseri’mizde, Can Okan yönetimindeki BİFO, Cumhuriyetin yüzüncü yılı kapsamında Fazıl Say’a sipariş verdiğimiz 100 Yaşında Bir Çocuk isimli 6. Senfoni’yi seslendirecek. 100. yıla özel olarak yazılan bu eserin dünya prömiyeri olacağı bu özel konserde, değerli piyanist ve besteci Fazıl Say, ayrıca Mozart’ın 21. Piyano Konçertosu’nu sizlerle buluşturacak. Cumhuriyetin yüzüncü yılının ve sezonun başlangıcının heyecanını taşıdığımız 12 Ekim Perşembe günü, saat 20.00’de, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde yeni sezonumuzu açacağız.

BİFO’NUN YENİ SANAT YÖNETMENİ

Bu sezonla birlikte BİFO, yeni bir sanat yönetmeniyle müzik yolculuğuna devam ediyor. İki yıldır konuk şef olarak birçok konserde BİFO ile bir araya gelen şef Carlo Tenan, bu sezondan itibaren BİFO’nun yeni sanat yönetmeni, 2024/25 sezonundan itibaren ise sürekli şefi olarak bizlerle olacak. Senfonik müzik, opera ve bale yorumlarıyla derin bir çağdaş müzik kavrayışına sahip Carlo Tenan, bu zamana kadar uluslararası düzeyde prestijli birçok orkestra ile çalışmış ve orkestra şefliğinin yanında besteciliğini de derin bir müzikaliteyle yürütüyor. Kendisine “Hoş geldin” diyoruz! Bu sezon, dolu dolu bir şan programından oluşan üç konser ve bir Türkiye prömiyeri ile kendisini şef podyumunda göreceğiz.

Bu sezonun öne çıkan etkinlikleri arasında kuşkusuz Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutladığımız konserler yer alıyor. Açılış konserimizin yanı sıra BİFO, onursal şefi Gürer Aykal yönetiminde, Cumhuriyetimizin ilk kuşak bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu’nu seslendirecek. Bir Cumhuriyet dönemi eserinin seslendirileceği bu özel gecede Masis Aram Gözbek yönetimindeki MAGMA Filarmoni Korosu ve Devlet Opera Balesi’nin birbirinden başarılı dört solisti, Hale Soner, Nesrin Gönüldağ, Ayhan Uştuk ve Tuncay Kurtoğlu bizlerle olacak.

“DÜNYA SAHNESİNDE GENÇ MÜZİSYENLER”

James Judd yönetimindeki BİFO ve devlet sanatçısı piyanistler Güher ve Süher Pekinel’in yer alacağı bu konserde, “Dünya Sahnelerinde Genç Yetenekler” projesinin birbirinden değerli sanatçıları aynı sahneyi paylaşacak. Her biri eğitimleri henüz tamamlamamış genç birer yetenekken bu projeye dahil olan, günümüzde ise klasik müzik dünyasının birer yıldızı olan genç müzisyenler, Can Çakmur, Dorukhan Doruk, Eda Seviniş, Korkmaz Can Sağlam, Maximilian Cem Haberstock, Naz İrem Türkmen, Veriko Tchumburidze ve Emir İlgen, ustaları Güher Pekinel ve Süher Pekinel ile bir araya geliyor.

RENGÂRENK ŞAN PROGRAMLARI

Bu sezon programı, rengârenk şan programlarına ve dinleyicileri performanslarıyla büyüleyecek şan sanatçılarına ev sahipliği yapıyor. Bu konserlerden ilki, Kasım ayında BİFO ile bir araya gelen Fatma Said. Heyecanla beklenen bu konserde, uluslararası düzeyde birçok sanatsal başarıya imza atan soprano Fatma Said ve Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, opera uvertürleri ve aryaları ile soprano ve orkestranın muhteşem uyumunu gözler önüne serecek.

Zengin bir şan repertuvarının müzikseverler ile buluşacağı bir başka program, Carlo Tenan ile Joyce DiDonato’yu buluşturan konser. Konserin solisti, opera sahnelerindeki performansları ile dünyanın gelmiş geçmiş tüm büyük solistleriyle birlikte anılacak kadar üstün bir düzeyde olan Joyce DiDonato. 2016-2017 sezonunun açılış konserinde son derece beğeni toplayan ve BİFO izleyicileriyle yeniden buluşmak isteğini büyük bir sevinçle dile getiren diva Joyce DiDonato’nun, Tenan’ın yönetimindeki BİFO ile gerçekleştireceği konserin programında, Hector Berlioz ve Richard Strauss’un lied ve aryaları, sezon programının şan kulvarını güçlendiriyor.

YENİ YIL KONSERİ’NDE İKİ PARLAYAN YILDIZ

Sezonun öne çıkan konserleri arasında her yıl olduğu gibi geleneksel yeni yıl konserimiz yer alıyor. BİFO, bu sezon yeni yılı, sanat yönetmeni Carlo Tenan yönetiminde muhteşem bir şan programıyla karşılayacak. Heyecanla beklenen bu konserde, opera, tüm gerçekliğiyle ve günümüzün iki parlayan yıldızı olan Marina Rebeka ve Jonathan Tetelman’ın solist olarak sahnede olacağı yeni yıl konserinde izleyicilerle buluşacak. Verdi, Puccini, Giordano ve Catalani’nin eşsiz eserlerinden oluşan muhteşem bir program müzikseverleri bekliyor.

KEMAN VİRTÜÖZLERİ GEÇİDİ

BİFO, müzik kariyerlerindeki başarıları ve virtüöziteleriyle öne çıkan, başarılı keman sanatçılarını ağırlıyor. Bu konuklardan ilki, BİFO’yla birlikte dünyanın klasik müzik alanındaki dev markası Deutsche Grammophon etiketiyle bir albüme imza atan yıldız kemancı Nemanja Radulović. Dünyanın önde gelen pek çok orkestrasıyla bir araya gelen George Pehlivanian yönetimindeki BİFO, 2023’ün son konserinde, enerjisi ve samimiyeti, ifade derinliği ve oluşturduğu maceracı programlar ile izleyicisini kuşatan başarılı keman sanatçısı Radulović ile dinleyicilere müzikal bir ziyafet sunacak.

Ocak ayının ikinci konserinde ise bir başka keman virtüözü müzikseverler ile buluşacak. BİFO’nun, programı ile, klasik müziğin yetkin dinleyicilerini bir kez daha çok memnun edecek bu konserindeki konuk şefi, Finnegan Downie Dear olacak. Gecenin solistliğini, sıcak tonu ve akışkan virtüözitesi ile Alexandra Conunova üstlenecek. Bu özel konser, müzikte romantik dönemin ışıltısını Çaykovski’nin ezgileriyle buluşturacak.

BİFO’nun Şubat ayında ağırlayacağı bir diğer virtüöz, gelişen olağanüstü kariyeriyle dünyanın en başarılı kemancılarından biri olarak kabul edilen Midori. Kraliyet İskoç Ulusal Orkestrası, NDR Elbphilharmonie Orkestrası, Suntory Hall ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın ortak siparişi olan Detlev Glanert’in Ölümsüz Sevgiliye isimli 2. Keman Konçertosu, Türkiye prömiyeri niteliğindeki bu konserde Midori’nin ve Carlo Tenan yönetimindeki BİFO’nun etkileyici yorumuyla dinleyicilerle buluşacak.

BİFO’nun onursal şefi Gürer Aykal’ın yönetiminde bu sezon vereceği ikinci konserin solisti, kendisinden “incelikli nüans ustası, seyirciyi derin bir samimiyet ve sağduyu dünyasına çeken” keman sanatçısı olarak söz edilen Valeriy Sokolov. BİFO’nun onursal şefi Gürer Aykal yönetiminde huzurlarınızda olacağı ikinci konserde, Rus müziğinin usta bestecileri Prokofyev, Mussorgski ve Çaykovski’nin eserlerinden bir seçki dinleyeceğiz.

BAHARI MÜZİKLE KARŞILAMAK

BİFO baharın gelişini, dünya çapında birçok ödüle layık görülen başarılı keman sanatçısı Bomsori Kim ile karşılayacak. “Virtüözlüğü, duruşu, berraklığı ve sıcak, zengin tonuyla her anı kendine ait kılmakta usta” olarak anılan Bomsori Kim, bu özel konserde, Avrupa’nın en tanınan ve sevilen şeflerinden biri olarak beğeni toplayan Gergely Madaras yönetimindeki BİFO ile, baharın berraklığını ve tazeliğini çalışına yansıtacak.

YENİ SEZONDA PRÖMİYER NİTELİĞİNDE KONSERLER

BİFO’nun her sezon birbirinden özel yapıtları repertuvarına eklemesine katkı sağlayan prömiyerler dizisinde bu kez, Cumhuriyetin yüzüncü yılı kapsamında, besteciliği ile birçok ödüle sahip Zeynep Gedizlioğlu’nun kaleme aldığı yapıtı seslendirilecek. Konserde, Gedizlioğlu’nun yapıtının yanı sıra, Romantik dönemin bestecilerinden Louise Farrenc ve Norveçli besteci Edvard Grieg’in yapıtları müzikseverlerle buluşacak. Genç ve başarılı orkestra şeflerinden Nisan Ak yönetimindeki BİFO, bu konserde, yoğun albüm çalışmalarının yanında geçtiğimiz sezonda BBC Filarmoni Orkestrası, Londra Filarmoni, Belçika Ulusal Orkestrası’yla yaptığı konserlerde büyük beğeni toplayan piyanist Zee Zee’ye eşlik edecek.

23 NİSAN’A ÖZEL BİR KONSER

Sezonun şüphesiz en merakla beklenen konserlerinden birinde BİFO, bir ilke imza atarak The Per Poc Puppet Company ile aynı sahneyi paylaşacak. 23 Nisan kutlamaları kapsamında programda yer alan “Büyüklerden Küçüklere Masallar” isimli konserde, çocuklar, BİFO JUNIOR ile hayaller diyarına girecek. Müzik ve masalın ilham verici beraberliğini işbirliği yaptıkları sanatçılarla taçlandıran The Per Poc, küçükleri olduğu kadar büyükleri de ilk seslendirilişinden itibaren büyüleyen Prokofyev’in “Peter ve Kurt” adlı senfonik masalında, “şık, hassas, dışavurumu güçlü ve doğal tavırlı” niteliklerini bir arada taşımasıyla tanınan şef Francisco Valero-Terribas yönetimindeki BİFO ile birlikte sizleri bekliyor.

BORUSAN QUARTET’İN SEZON PROGRAMI DOPDOLU

Borusan Quartet, bu sezon vereceği dört konserle izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. 23 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleştireceği, sezonunun ilk konserinde, Cumhuriyet döneminin ilk kuşak bestecilerinden Ulvi Cemal Erkin ve Ahmed Adnan Saygun’un eserlerinin yanı sıra yeni kuşağın genç bestecilerinden Cem Oslu’nun, Borusan Quartet için bestelediği Göz Açıp Kapayıncaya Kadar isimli sipariş eseri ile bir dünya prömiyerine daha imza atacak.

Sezonda yer alan diğer üç konserinde ise Haydn’dan Mozart’a, Beethoven’dan Schubert’e ve hatta tangonun büyük ustası Astor Piazzolla’ya uzanan geniş bir müzik yelpazesinde, incelikli yorumlarını müzikseverler ile buluşturmaya devam edecek.

BORUSAN MÜZİKEVİ’NDE YENİ SEZON

Borusan Müzik Evi ise müzikte yeniyi sahneye taşıyan topluluklar ve etkileyici müzik performanslarıyla sezon boyunca izleyicilerini ağırlayacak. 2023-24 sezonunda tam 15 konserle, çağdaş, yeni müzik, doğaçlama ve avangart caz gibi farklı müzik türlerinden bir seçki sunacak. Borusan Müzik Evi’nin Ekim ayında duyurulacak yeni sezonunda, yerli ve yabancı birbirinden farklı proje ve sanatçılar, müzikseverler ile buluşacak.

Programın şimdilik öne çıkan isimleri, Viyana müzik kültürüne özgü yüksek teknik düzey ve ses kalitesini temsil eden, 21. yüzyılın çağdaş yaratımlarını desteklemek amacıyla kurulan ensemble XXI. jahrhundert ve Kod Müzik işbirliğiyle hayata geçirilen Nova Muzak’ın 36. serisinde Borusan Müzik Evi’ne konuk olacak, Avustralya’nın en kült gruplarından The Necks.

BİLETLER

BİFO ve Borusan Quartet’in 2023-24 sezonu biletleri 5 Ekim 2023 tarihinde genel satışa sunulacak.

BİFO Dijital Premium ve Klasik sahipleri her zamanki gibi öncelikli ve indirimli bilet alma hakkına sahip. Öncelikli bilet satış dönemi, BİFO Dijital Premium Kart için 11-22 Eylül, Klasik Kart için 23 Eylül-2 Ekim arasında, Genç Kart ise 5 Ekim 2023-11 Mayıs 2024 tarihleri arasında passo.com.tr, Passo perakende satış noktaları üzerinden gerçekleşecek. Siz de BİFOKART’ın avantajlarından yararlanmak isterseniz, https://bit.ly/bifokart adresinden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.