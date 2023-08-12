Bu hafta vizyonda hangi filmler var? İşte vizyona girecek filmler...

Bu hafta da korku, komedi, animasyon, gerilim türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 11 Ağustos Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.

Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Perili Köşk, Borcumuz Borç, Oyun Vakti, Gölge Ajanı: İstanbul'da Ölümcül Hesaplaşma, Ehl-i Cin: İntikam, Oda, Amcam, Bıcırıklar: Yeni Yuvamız ve Yumurtalar Firarda: Afrika Macerası filmleri vizyona girecek.

İŞTE VİZYONA GİRECEK FİLMLERDEN DETAYLAR....



Yumurtalar Firarda: Afrika Macerası

Yumurtalar Firarda: Afrika Macerası, çocuklarını kurtarmak için kendilerini türlü maceraların içerisinde bulan horoz Toto ve tavuk Di'nin hikayesini konu ediyor.

Perili Köşk

Perili Köşk, yeni taşındıkları evde kendilerini beklenmedik durumların içinde bulan bir anne ve oğlunun hikayesini konu ediyor.

Ehl-i Cin: İntikam

Ehl-i Cin: İntikam, kendilerine yapılan uyarıları ciddiye almayıp, tatillerine devam eden bir grubun yaşadıklarını konu ediyor.

Bıcırıklar: Yeni Yuvamız

Bıcırıklar, bir şeyleri dürtmeyi ve onlarla el işleri ve şakalar yapmayı seven küçük, canlı goblinlerdir. Yaşadıkları yer olan kaotik bakkal istediklerini yapabilecekleri mükemmel bir yerdir. Ne yazık ki, küçük dükkanın sahibi ölür ve bir yok edici, her şeyin orada yaşamak için fazla steril ve düzenli olmasını sağlar.

Sessiz Kabus

Sessiz Kabus, hayatta kalmak ve ailesini korumak için gizemli bir sırrı ortaya çıkarmak zorunda olan bir kadının hikayesini konu ediyor.

Oda

Oda, sevgilisinin evinde gizemli bir şeyler olduğunu fark ettikten sonra, bu konuyu araştırmaya başlayan genç bir adamın yaşadıklarını konu ediyor.

Gölge Ajan: İstanbul'da Ölümcül Hesaplaşma

Gölge Ajan: İstanbul'da Ölümcül Hesaplaşma, devlet sırları ile birlikte kayıplara karışan bir ajanın hikayesini konu ediyor.

Borcumuz Borç

Borcumuz Borç, tefeciden aldığı borcu ödemek için çabalayan genç bir adamın hikayesini konu ediyor.