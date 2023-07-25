Barbenheimer'ın kazananı kim olacak?

21 Temmuz 2023 Cuma günü vizyona giren iki film gişeleri alt üst etti. Yılın en büyük iki filminden biri olan ''Barbie'' ve ''Oppenheimer'' vizyona girer girmez gişe rekorları kırmaya başladı. Bu duruma iki ismin birleşimi olan ''Barbenheimer'' ismi verildi.

TÜM DÜNYA '' BARBENHEİMER '' FENOMENİNİ KONUŞUYOR

Sinema gelirlerinde son yıllarda pandemi gibi sebeplerden dolayı düşüş meydana gelmişti. Ancak Barbie ve Oppenheimer sinema dünyasını hareketlendirdi.

21 Temmuz 2023 Cuma günü vizyona giren iki film gişeleri alt üst etti. Yılın en büyük iki filminden biri olan ''Barbie'' ve ''Oppenheimer'' vizyona girer girmez gişe rekorları kırmaya başladı. Bu duruma iki ismin birleşimi olan ''Barbenheimer'' ismi verildi.

BARBENHEIMER HASILATLARINDA KİM ÖN SIRADA?

Greta Gerwig'in yönetmeni olduğu Barbie filmi, gişede çok etkileyici bir performans gösteriyor. Mattel'in ikonik moda bebeğini hayata geçiren Barbie, ilk hafta sonunda dünya genelinde 337 milyon dolar hasılat elde etti. Film, çoğu ülkede Warner Bros. için en büyük açılış hafta sonuna imza attı.Elbette bu açılış Barbie 'nin pazarlama çalışmasının sosyal medyada geniş yer kaplamasında etkili oldu . Barbie ayrıca, The Super Mario Bros. Movie'nin (146,3 milyon dolar) önünde 2023'ün en iyi açılışını yaparken Oppenheimer da gayet etkileyici bir açılış yaptı.

BARBENHEİMER'IN HASILATLARI ŞU ŞEKİLDE



Barbie gişe hasılatı: 337 milyon dolar

Oppenheimer gişe hasılatı : 174,2 milyon dolar



Universal'dan çıkan Oppenheimer, J. Robert Oppenheimer ve atom bombasının yapımını konu alıyor ve bunu üç saatlik R dereceli tarihi dramayla izleyicilere yansıyor.

Oppenheimer, ilk hafta sonunda dünya genelinde 174,2 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Filmin yapım bütçesi ise 100 milyon dolar. Film Christopher Nolan'ın Batman'den sonra en büyük açılışı oldu.

"Barbenheimer" olarak adlandırılan Barbie ve Oppenheimer haftası, Comscore'a göre bu, tüm zamanların en büyük dördüncü hafta sonu, Avengers Endgame’den sonraki en büyük hafta sonu oldu.