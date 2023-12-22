Çetin Pireci’nin Şimdi ve Daima Sergisi Artgalerim Karaköy’de

Şimdinin sonsuza dek ve daima ilerlemesi ve sanatın kalıcılığı üzerine bir araştırma niteliğinde olan sergi; gerçekliğin temsili ve anların sembolik temsillere dönüştürülmesiyle ilgili. Çetin Pireci bu temsiliyet durumunu farklı boyutlarda ele alıyor ve kendi bakış açısıyla yeniden yorumluyor.

Pireci son dönem çalışmalarında, resmin görünmeyen tarafını ortaya çıkarıyor ve görünenin ötesinde bir soyutlama sunuyor. Sanat tarihinden resimlerin farklı bir teknikle yeniden araştırması olan bu çalışmalar, sanatçının resimde bulunan katmanları ayırdığı bir yapılandırmayı oluşturuyor. Tekrar edilemeyen anları bu yöntemle yeniden araştıran Pireci, eserin ikiliği ve doğası gereği oluşturduğu yansıma üzerine düşünüyor. Sanatçının uzun süredir geçmişe odaklanan bu çalışmaları mikrodan makroya uzanan bütünleştiriciliğe odaklanarak; yüzey, bağlam ve teknik arasındaki ilişkiye dair geniş bir araştırma içeriyor. Kişisel deneyimlerden ilham alarak birbirinden farklı amaçlarla oluşturulmuş bir çok seriyi ahenk içerisinde bir araya getirerek yeni anlam katmanları yaratan sanatçı, yapı sökümcü yaklaşımla bize yeni bir bakış açısı sunuyor. Çetin Pireci’nin resimleri, bir göz casusluğu oyunu gibi izleyicileri yarı gizli bir buluşmaya davet ediyor.

Ziyaret günleri ve saatleri: Pazartesi - Cumartesi 10:00 - 19:00

ÇETİN PİRECİ KİMDİR

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Ana Sanat Dalı’ndan mezun olmuştur. 1987 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Entitüsü Seramik-Cam Ana Sanat Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Çetin Pireci, 6sı kişisel olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında 80’den fazla sergiye ve bienale katılmıştır ve halen çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde sürdürmektedir.



Seçme Sergi, Ödül ve Bienaller

2021 “Dünden Yarına” Artgalerim, İstanbul, TR

2017 “Kristalize”, Galeri Ark, İstanbul, TR

2015 “Yekvücut”, D’Art Gallery, İstanbul, TR

2013 “Göçebeyiz Hepimiz”, Galeri Bu, İstanbul, TR

2012 5. Pekin Uluslararası Sanat Bienali, Çin Ulusal Sanat Müzesi, Pekin, Çin

2012 “Çıplak Göz”, Galeri Espas, İstanbul, TR

2009 “Pireci & Pireci”, TCC, New York, USA

2005 Postmodern Seramik Festivali, Varzadin, Hırvatistan

2004 1. Avrupa Seramik Bienali, Marousi, Yunanistan

2004 Kahire Seramik Bienali 7, Mısır

2003 Uluslararası Çağdaş Karo Bienali 1, Arjantin

1987 Serpocam Yarışmalı Seramik Sergisi, İstanbul, TR

1982 Ege Üniversitesi Göz Boncuğu Fırın Tasarımı Yarışması 2.lik Ödülü, İzmir, TR