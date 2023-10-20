Cumhuriyet'in İlk Pulları! 100. Yılda Kıymetini Koruyorlar

Cumhuriyet'in ilk pulu "Ayyıldız Posta Pulları" bugün de kıymetini koruyor. Pul, yakın geçmiş tarihte posta ödemelerinde kullanılan bir tarafı zamklı ve diğer tarafı tematik bir şekilde çalışılmış bir tür dantelli etiketti.

Cumhuriyet'in İlk Pulları

Devletlerin egemenlik göstergelerini ve görsellik zevkini yaşatması sayesinde, her daim gözde bir koleksiyonculuk alanı olarak görülse de 'Ayyıldız Posta Pulları' sadece koleksiyoncular için bir değer taşımıyor. Zaman içinde zor bulunur hale gelen pullar Cumhuriyetimizin 100. yılında bağımsızlık mücadelesinin de sembolü olma özelliği taşıyor. Bu nadir ve önemli pulların temiz bir şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor.