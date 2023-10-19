Tripolis Antik Kenti Milli Mücadele Yıllarında da Önemini Korumuş

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan antik kentin Lidya Krallığı döneminde kurulduğu ve en parlak dönemini Antik Makedonya Krallığı döneminde yaşadığı bilinmektedir. Tripolis Antik Kentinin, Milli Mücadele yıllarında da önemini koruduğu tespit edildi. Yapılan kazılarda Yunan birliklerine ait bir siper bulundu. Tripolis Antik Kentindeki kazı çalışmaları 11 yıldır Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Duman başkanlığında yürütülüyor.

YUNAN BİRLİKLERİ BÜYÜK TAARRUZA KADAR SİPERİ KULLANMIŞ

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden ilerleyerek Bulan'ı işgal eden Yunan birliklerinin 5 Temmuz 1920 tarihinde bu siperi inşa ettiği ve Büyük Taarruzdan sonra geri çekilinceye kadar bu siperi kullandığı belirlendi. Siper, Menderes Ovasına hâkim olacak bir mevkide kurulmuş. Prof. Duman, bu siperin Tripolis Antik Kentinin kültürel dokusunun devamlılığına dair önemli bir yapı olarak nitelendirdiklerini söyledi. Bulunan siperin Milli Mücadele dönemine ışık tutması bakımından önemli olduğunu belirten Prof. Duman, şöyle söyledi:

"1920 ile 1922 arasında Denizli'nin Milli Mücadele dönemine ait birçok yazılı belge var ama somut olarak arkeolojik kazı çalışmalarıyla elde ettiğimiz bu buluntular oldukça önem ihtiva etmekte. Tabii Cumhuriyet'in 100. yılını büyük coşkuyla kutluyoruz bu sene. Bunun bir arkeolojik kazıyla desteklenmesi aynı zamanda önemli diye düşünüyorum."

SİPERİN KONUMU VE ÖZELLİKLERİ

200 metre uzunluğunda olduğu belirlenen ve şimdilik 104 metrelik bölümü ortaya çıkarılan siper, 1-1,5 metre genişliğe sahip ve zikzak yapılıdır.

Siperin hemen gerisinde yaklaşık 21 metrekarelik dikdörtgen planlı bir taştan yapılmış koğuş da bulunmaktadır. Bulunan bu koğuş hakkında konuşan Prof. Duman, "Bunları siperleri kullananların barınma birimleri olarak yorumladık. Merkezinde bir ocak yer alan bu alanda aynı zamanda çok sayıda da gaz lambası parçaları ele geçti. Yaklaşık 8-10 kişinin barınabileceği bir mekan siperlerin gerisine inşa edilmiş" dedi.