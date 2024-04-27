Direklerarası’ndan “Savaş ve Barış”a Sahne Tasarımı Ödülü

Kozyatağı Kozzy AVM Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi’nde düzenlenen bir törenle sahiplerine verilen ödüller, Direklerarası Seyircileri olarak bilinen “Halk Jürisi Üyeleri” tarafından belirlendi. 2023-2024 tiyatro sezonunda İstanbul’da sahneye konulan oyunlar arasından başarılı olarak değerlendirilen oyunlar, oyuncular ve tiyatrolara ödülleri takdim edildi.

Sahnelediği klasik ve modern tiyatro oyunlarıyla adından söz ettiren İBB Şehir Tiyatroları “Savaş ve Barış” oyunuyla büyük beğeni topladı. Oyunun özgün sahne tasarımını yapan Sven Jonke ve Vanja Magic’e “Sahne Tasarımı” ödülü verildi.

Ödülü yurt dışında olan sanatçılar adına Hüseyin Sorgun aldı.