Disney+'ın yayınlanamadığı Atatürk filmi vizyona giriyor! Atatürk 1881 - 1919 filminin fragmanı yayınlandı! Filmin konusu nedir?

Disney+'ın yayınlanamadığı Atatürk filmi vizyona giriyor! Atatürk 1881 - 1919 filminin fragmanı yayınlandı! Atatürk 1881 - 1919 filmi ne zaman vizyona girecek?

29 Ekim'de Tv Özel Yayını ile FOX'ta 1. Film 3 Kasım'da Sinemalarda 2. Film 5 Ocak'ta Sinemalarda

ATATÜRK FİLMİNİN İLK FRAGMANI YAYINLANDI!

Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan yeni bir film projesinden ilk fragman yayınlandı. Ancak projenin yayın platformu üzerindeki serüveni başlangıçta tahmin edilenden farklı bir yöne evrildi. İlk olarak The Walt Disney Company'nin dijital yayın servisi Disney Plus üzerinde yayınlanacağı duyurulan film, daha sonra yerel içerik anlaşmalarını sonlandırma kararı alan Disney Plus yönetimi tarafından Fox TV'ye devredildi.

Film, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1881-1919 yılları arasındaki hayat hikayesine odaklanıyor ve yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin (7. Koğuştaki Mucize, Kaybedenler Kulübü) oturuyor. Başrolde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı filmin fragmanı, ünlü oyuncu tarafından şu sözlerle duyuruldu:

"1881'de doğdu... İlelebet yaşayacak... En büyük kahramanımızın milletimizi ayağa kaldıran tutkusu hep bizimleydi... Biz bir film yaptık; Onun fikirlerini, duygularını hissetmeye ve anlatmaya çalıştık. Ona ve eserine layık olabilmek hepimizin en büyük gayesi oldu. O zaman da, şimdi de, gelecekte de her zaman ATATÜRK…"

FİLMİN KONUSU

Hikaye, 19. yüzyılın sonlarına Selanik'te doğan Mustafa'nın etrafında şekilleniyor. Babasının eşkıya saldırılarına maruz kalması, genç Mustafa'yı derinden etkiliyor. Babasının sağlık sorunları ve ardından ölümü, ailesini zor bir dönemden geçirmesine neden olur.

Mustafa içinse annesi Zübeyde Hanım'ın gelecek planları büyük önem taşır. Onun için en büyük hedef, mahalle mektebine gidip sonra da ailesindeki geleneklere uygun olarak Hoca olmaktır.

Ancak Zübeyde Hanım'ın büyük hayalleriyle kıyaslandığında, genç Mustafa'nın içindeki ateş daha da büyüktür. 1905 yılında Kurmay Yüzbaşı olarak akademiyi bitiren Mustafa Kemal, sonraki yıllarda Osmanlı topraklarının çeşitli köşelerinde görev alır. Ancak bu süre zarfında gördüğü şey, ülkenin yönetiminin zayıfladığı ve vatanseverliğin azaldığı gerçeğidir.

Mustafa Kemal için artık başka bir seçenek kalmamıştır. Vatan, onun gözünde babasının tomrukları gibi alev alev yanmaktadır. Bir şeyler yapılmalıdır ve bu noktada Mustafa Kemal, ülkenin kurtuluşu için bir umut olarak parlamaktadır.