Veda filmi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Film nerede yayınlanıyor?

D-Smart, Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararına tepki olarak anlam dolu bir hamle yaptı. Geçen gün oynanan Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçını yayınlayan D-Smart, maç sırasında "Veda" filmi ile dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Alt bantta, "Veda'yı minnet ve özlemle izleyeceğiz! Biz buradayız, izindeyiz. Veda, D-Smart GO'da" mesajı yer aldı.

Atatürk dizisini yayınlamama kararının ardından, Disney Plus'a yönelik tepkiler artarken, D-Smart'ın "Veda" filmiyle verdiği mesaj da dikkat çekiyor. Film, sadece Atatürk'ün hayatını değil, aynı zamanda özel bir dostluğun ve vatan sevgisinin anlatıldığı evrensel bir öyküyü sunuyor.

VEDA FİLMİ NEREDE YAYINLANIYOR

Zülfü Livaneli'nin senaryosunu yazdığı ve yönettiği "Veda" filmi, Atatürk'ün yaşamından önemli anları anlatan filmi D-Smart GO yayınlayacak.

VEDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmi yazan ve yöneten Zülfü Livaneli Veda filmini şöyle anlatıyor; "Bir Atatürk filmi değil, bir dostluk filmidir. Dünyanın her bölgesinde anlatılabilecek evrensel bir hikâyedir, ama bu dostlardan birisinin adı Mustafa Kemal, ötekinin adı Salih Bozok olunca, bu hikâye bambaşka bir boyut kazanıyor. İster istemez savaşlar, ayrılıklar, göçler, mücadeleler giriyor içine." Salih Bozok en yakın arkadaşının olmadığı bir hayatı reddediyor... Ailesini ve hayatını hiçe sayarak Atatürk'ün öldüğü an O da kendini vuruyor. Filmde, Salih Bozok'un oğlu Muzaffer'e yazdığı mektupla geçmişe dönüp, bu zaman zarfı içinde Atatürk'ün askeri kimliği, vatan uğruna fedakarlıkları ve özel hayatından kesitler anlatılıyor. Türk Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluşu, bir ulusa ışık tutuşu VEDA mektubunda aktarıyor...

VEDA FİLMİNİN OYUNCULARI VE HAYAT VERDİĞİ KARAKTERLER KİMLERDİR?

Sinan Tuzcu - Atatürk 25-45 yaş / Ali Rıza Efendi

Serhat Kılıç - Salih Bozok 30-57 yaş

Sunay Akın - Kâzım Karabekir

Dolunay Soysert - Zübeyde Hanım

Özge Özpirinçci - Fikriye

Ezgi Mola - Latife Hanım

Bahtiyar Engin - Ali Fuat Cebesoy

Kaya Akkaya - Nuri Conker

Tekin Temel - Mazhar Müfit Kansu

Barış Özkan - Kılıç Ali

Yaşar Üzer - Hasan Rıza Soyak

Burhan Güven - Atatürk 57 yaş

Kaan Olcay - Atatürk 6-7 yaş

Bartunç Akbaba - Atatürk 14-17 yaş

İlker Gülümser - Fuat Bulca

Özer Tunca - Ahmet Cemal Tunca

Erk Bilgiç - Cevat Abbas Gürer

Orhan Aydın - Kurmay Başkanı

Kemal Pala - Fethi Okyar

Mehmet Erbil - İsmail Hakkı Tekçe

Alican Yarka - Muzaffer Kılıç

Gibi oyuncular yer almaktadır.