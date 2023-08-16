Veda filmi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Film nerede yayınlanıyor?
D-Smart, Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararına tepki olarak anlam dolu bir hamle yaptı. "Veda'yı minnet ve özlemle izleyeceğiz! Biz buradayız, izindeyiz. Veda, D-Smart GO'da" mesajı yer aldı. Peki, Veda filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...
D-Smart, Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararına tepki olarak anlam dolu bir hamle yaptı. Geçen gün oynanan Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçını yayınlayan D-Smart, maç sırasında "Veda" filmi ile dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Alt bantta, "Veda'yı minnet ve özlemle izleyeceğiz! Biz buradayız, izindeyiz. Veda, D-Smart GO'da" mesajı yer aldı.
Atatürk dizisini yayınlamama kararının ardından, Disney Plus'a yönelik tepkiler artarken, D-Smart'ın "Veda" filmiyle verdiği mesaj da dikkat çekiyor. Film, sadece Atatürk'ün hayatını değil, aynı zamanda özel bir dostluğun ve vatan sevgisinin anlatıldığı evrensel bir öyküyü sunuyor.
VEDA FİLMİ NEREDE YAYINLANIYOR
Zülfü Livaneli'nin senaryosunu yazdığı ve yönettiği "Veda" filmi, Atatürk'ün yaşamından önemli anları anlatan filmi D-Smart GO yayınlayacak.
TIKLA İZLE: D-Smart GO - VEDA FİLMİ
VEDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Filmi yazan ve yöneten Zülfü Livaneli Veda filmini şöyle anlatıyor; "Bir Atatürk filmi değil, bir dostluk filmidir. Dünyanın her bölgesinde anlatılabilecek evrensel bir hikâyedir, ama bu dostlardan birisinin adı Mustafa Kemal, ötekinin adı Salih Bozok olunca, bu hikâye bambaşka bir boyut kazanıyor. İster istemez savaşlar, ayrılıklar, göçler, mücadeleler giriyor içine." Salih Bozok en yakın arkadaşının olmadığı bir hayatı reddediyor... Ailesini ve hayatını hiçe sayarak Atatürk'ün öldüğü an O da kendini vuruyor. Filmde, Salih Bozok'un oğlu Muzaffer'e yazdığı mektupla geçmişe dönüp, bu zaman zarfı içinde Atatürk'ün askeri kimliği, vatan uğruna fedakarlıkları ve özel hayatından kesitler anlatılıyor. Türk Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluşu, bir ulusa ışık tutuşu VEDA mektubunda aktarıyor...
VEDA FİLMİNİN OYUNCULARI VE HAYAT VERDİĞİ KARAKTERLER KİMLERDİR?
Sinan Tuzcu - Atatürk 25-45 yaş / Ali Rıza Efendi
Serhat Kılıç - Salih Bozok 30-57 yaş
Sunay Akın - Kâzım Karabekir
Dolunay Soysert - Zübeyde Hanım
Özge Özpirinçci - Fikriye
Ezgi Mola - Latife Hanım
Bahtiyar Engin - Ali Fuat Cebesoy
Kaya Akkaya - Nuri Conker
Tekin Temel - Mazhar Müfit Kansu
Barış Özkan - Kılıç Ali
Yaşar Üzer - Hasan Rıza Soyak
Burhan Güven - Atatürk 57 yaş
Kaan Olcay - Atatürk 6-7 yaş
Bartunç Akbaba - Atatürk 14-17 yaş
İlker Gülümser - Fuat Bulca
Özer Tunca - Ahmet Cemal Tunca
Erk Bilgiç - Cevat Abbas Gürer
Orhan Aydın - Kurmay Başkanı
Kemal Pala - Fethi Okyar
Mehmet Erbil - İsmail Hakkı Tekçe
Alican Yarka - Muzaffer Kılıç
Gibi oyuncular yer almaktadır.