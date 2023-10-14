Filistin Sorununa Bakan Filmler! Sanatın Gücüyle Filistin Gerçeği Dile Getiriliyor

Bu filmler, Filistin sorununu çeşitli açılardan ele alıyor ve Filistinli insanların yaşadığı zorlukları ve direnişlerini anlatıyor.

1975’te Batı Beyrut’ta başlayan iç savaşta, Filistinlileri taşıyan bir otobüs saldırıya uğrar, yolcular katledilir, hızla gelişen savaşta Batı Beyrut Hıristiyanların kontrolüne geçer.

Cenin, İsrail ordusunun Nisan 2002’de Batı Şeria’daki Cenin mülteci kampını işgalini çevreleyen olayları, yıkım ve tahribatı, insan hakları ihlallerini anlatan belgesel.

Paradise now (Vaat Edilen Cennet) Tel Aviv’deki bir saldırı için intihar bombacısı olarak görevlendirilen iki Filistinli çocukluk arkadaşı Said ve Khaled’in öyküsü.

Ailesi nesillerdir bir limon bahçesine sahiptir ve bu bahçe onun için büyük manevi değer taşımaktadır. Ancak İsrail Savunma Bakanı komşu eve taşındığında, güvenlik güçleri Salma’nın limon ağaçlarını potansiyel bir tehdit olarak algılar.

Dünya Bizim Değil belgeseli Yönetmen Mehdi Fleifel “Filistinliler, unuturlarsa yok olurlar. Tarih boyunca ve bugün mücadelemiz, görünür kalmak! sözleriyle mülteci kampında üç nesildir sürgünde yaşayan Filistinlileri anlatıyor.

Batı Şeria’da yaşayan Filistinli genç fırıncı Ömer çocukluk arkadaşları Tarek ve Amjad ile birlikte İsrail karşıtı eylemlere katılır. Saldırılarından birinde bir İsrail askeri öldürülünce Ömeryakalanır ve İsrail istihbarat servisi için muhbir olmaya zorlanır.

Kutsal Direniş, animasyon filmi Beşir'le Vals, çatışmalarda unutulan insanlık boyutunu vurgulayan Rock The Cabbash ve Beytüllahim...

Bu filmler sanatın gücüyle Filistin gerçeğini dünyaya anlatıyor. Filistin'in bağımsız ve egemen bir devlet olarak varlığını sürdürmesi için mücadele her alanda devam ediyor...

Tunca Arslan'ın Aydınlık'taki "Filistin sorununa bakan 11 film" başlıklı yazısının tamamını okumak için TIKLAYIN