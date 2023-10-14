Ağrı'da Yakalanan Teröristleri Sınıra Götüren Araç YSP Milletvekilinin Çıktı

Ağrı'da sınırı geçmeye çalışan 1 PKK'lı ve 1 terör örgütüne katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs yakalandı.

2 kişinin de kimlikleri ve arkasındaki iş birlikçileri tespit edildi. Ayrıntıları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

PKK'lının Hazal Karabey ve terör bağlantılı kayıp şahsın R.T. olduğu tespit edildi.

Her iki şahsı da Ağrı’ya götüren aracın, HDP adına tescilli Ağrı Yeşil Sol Parti milletvekili Heval Bozdağ adına tahsisli olduğu belirlendi.

Tutuklanan şahısları, söz konusu milletvekilinin şoförü ile birlikte kendisinin sınıra götürdüğü öğrenildi. Şoför Y. N. de tutuklandı.

Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili Heval Bozdağ hakkında soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.