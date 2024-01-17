Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sı Münir Özkul'un bilinmeyen oğlu ortaya çıktı!

5 Ocak 2018 tarihinde aramızdan ayrılan Yeşilçam sinemasının duayen isimlerinden Münir Özkul, kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol aldı.

Sev Kardeşim filmindeki oyunuyla 1972 Altın Portakal Film Festivali'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülünü kazandı. "Bizim Aile" filminde canlandirdigi "Yaşar Usta" rolüyle de 1977 Azerbaycan Film Festivali'nde özel ödül kazandı. "Süt Kardeşler" filminde yönetmen yardımcılığı da yaptı.

Sinemada başarılarla dolu hayatına 4 evlilik sığdıran Münir Özkul'un bir oğlu ve 2 kızı var. Münir Özkul'un çocuklarından ikisi ilk eşi Şadan Özkul'dan dünyaya geldi. Münir Özkul'un ikinci eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncuydu.

MÜNİR ÖZKUL'UN İLK EŞİ VE ÇOCUKLARI

Münir Özkul kızı Güner Özkul'un da aktardığı gibi çapkın biriydi. 93 yıllık ömrüne 4 eş sığdırması da bunun sonucu. Münir Özkul'un ilk eşi Şadan Özkul Işık oldu. Münir Özkul'un bu evliliğinden 2 çocuğu bulunuyor. Oğlu Ferdi Özkul şu anda Kanada'da yaşıyor. Kızı Hayriye Özkul ise medyadan uzak duruyor.

SUNA SELEN İKİNCİ EŞİ

Münir Özkul'un ikinci eşi izleyicinin dizilerden tanığı oyuncu Suna Selen oldu. Suna Selen ile Münir Özkul'un evliliklerinden bir kızları dünyaya geldi. Münir Özkül ile Suna Selen kızları 8 yaşına geldiğinde boşandılar.

KIZI GÜNER ÖZKUL KİMDİR

Münir Özkul'un Suna Selen'den olan kızı Güner Özkul, 1 Şubat 1966 yılında dünyaya geldi. Münir Özkul hastalığı sürecinde kızı Güner Özkul bir çok kez medyada yer aldı.

Güner Özkul'u ayrıca sperm bankasından çocuk sahibi olması ile hatırlıyoruz.

TOPHANELİ ÖRÜMCEK YAŞAR

Münir Özkul'un hayatına giren en ilginç eşi sanırız Yaşar Hanım'dı. 1974 yılında Suna Selen'den boyanan Münir Özkul, Tophaneli Örümcek Yaşar lakabıyla anılan Yaşar Hanım'la üçüncü evliliğini yaptı. Ancak bu evlilik de uzun ömürlü olmadı ve boşanmayla bitti. Münir Özkul üçüncü eşinden çocuk sahibi olmadı.

MÜNİR ÖZKUL'UN SON EŞİ UMMAN HANIM

Münir Özkul'un son eşi Ummun Özkul oldu. Umman Özkul ünlü sanatçıdan tam 25 yaş küçüktü. Evlendiklerinde Münir Özkul 53 , eşi Umman Özkul ise 28 yaşındaydı. İlk iki eşinden 3 çocuk sahibi olan Münir Özkul son eşinden de çocuk yapmadı. Münir Özkul'a hastalığı sürecinde son eşi Umman Özkul baktı. Eşine görür görmez aşık olduğunu söyleyen Umman Özkul, ona olan düşkünlüğü ile biliniyordu.

MÜNİR ÖZKUL'UN TEK OĞLU FERDİ

Münir Özkul'un 3 çocuğundan biri Ferdi Özkul. İlk eşinden olan Ferdi Özkul babasının izinden gitmemiş ve kendisine çok farklı bir rota çizmiş. Şu anda Kanada'da yaşayan Ferdi Özkul aşçılıkla ilgileniyor. Ottawa'da 6 tane restorantı bulunuyor.