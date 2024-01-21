Hücreler Oyununun Öngösterimi Yapıldı

Yapımını BKM’nin, yaratıcı yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Engin Günaydın’ın kaleminden yine Engin Günaydın ve Doğu Yaşar Akal’ın yönetmenliğinde gerçekleştirilen ve yıldız isimleri kadrosunda buluşturan ‘HÜCRELER’in prömiyeri Maximum Uniq Hall’de gerçekleşti. Biletleri günler öncesinden tükenen ve salonda kahkahaların yükseldiği oyuna övgüler yağdı.

Işıktan kostüm tasarımına, müziklerinden hareket tasarımına kadar her detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü ‘HÜCRELER’, oyun sonunda ayakta alkışlandı.

İnsan vücudundaki hücrelerin hayatını fantastik ve sürreel bir komedi dili ile aktaran oyun, ‘Nejat’ isimli karakterin yaşadığı olumsuzluklar karşısında vücudundaki hücrelerinin verdiği tepkileri sahneye taşıyacak. HÜCRELER, çökmekte olan bir organizmanın içinde, hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikâyesini anlatıyor.

Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ’ın hayat verdiği ‘HÜCRELER’ alkışlar eşliğinde sahnelenmeye devam ediyor.

Görsel iletişim kampanyasını TBWA/Istanbul’un hazırladığı, Anadolu Sigorta’nın ana katkılarıyla seyirciyle buluşacak HÜCRELER oyunu 21, 28 ve 29 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’de.

HÜCRELER / KÜNYE:

Yazan: Engin Günaydın

Yöneten: Engin Günaydın & Doğu Yaşar Akal

Oyuncular:

Engin Günaydın

Cengiz Bozkurt

Şinasi Yurtsever

Nilperi Şahinkaya

Kubilay Aka

Deniz Cengiz

Gökçen Gökçebağ

Buğu Selen Somer

Can Güvenç

Didem Buğday

Eray Karadeniz

Iraz Akçam

Meriç Taner Kadıoğlu

Ömer Güneş

Su Lara Aslan

Yapımcı: BKM

Yaratıcı Yapımcı: Nisan Ceren Özerten

Sahne Tasarımı: Deniz Saip & Bilgeseven Bulut

Kostüm Tasarımı: Gül Sağer

Müzik: Tolga Çebi

Işık Tasarımı: Kemal Yiğitcan

Uygulayıcı Yapımcı: Naz Güven

Hareket Tasarımı: Utku Demirkaya

Video Yönetmeni: Mehmet Hakyemez

Multimedya ve Prodüksiyon: Illusionist

Yaratıcı Ajans: TBWA/Istanbul