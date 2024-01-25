Kahramanmaraş depremleri belgesel oldu

Üzerinden neredeyse 1 yıl geçti. 6 Şubat depreminin yaraları sarılıyor.



Dukuz Eylül Üniversitesi de deprem bölgesini ele alan "Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması" belgeselini hazırladı. Yapımda üniversitenin deprem bölgesine yaptığı ve devam eden katkılar anlatıldı.



Depremin ilk anından itibaren üniversite bünyesinde bulunan birçok fakülte harekete geçti. Temiz su için arıtma sistemi, barınma sorunu için konteyner evler yapıldı.



Büyük yıkımın yarattığı sağlık problemleri ile yakından ilgilendi. Fiziktedavi Merkezi deprem nedeniyle uzuvlarını kaybeden ve zarar gören vatandaşlar için hala hizmet veriyor.



Belgesel’de göze çarpan bir diğer konu çocuklar. 9 Eylül Eğitim Fakültesi ve Güzel Sanatlar fakültesinden hocalar ve öğrenciler Çocukların eğitimleriyle ve sosyal aktiviteleri için yakından ilgileniyor.



9 Eylül rektörlük binasında tanıtımı yapılan "Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması Belgeseli"nde depremde hayatını kaybeden 13 9 Eylül Üniversiteli genç unutulmadı. Belgesel depremde hayatını kaybeden yurttaşlara ithaf edildi.



