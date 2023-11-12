Kahramanmaraş'taki EXPO 2023 Kitap Fuarı'na Yüz Binler Akın Etti

Kahramanmaraş’ta 225 bin kitap sevdalısı Expo’daki fuara koştu. Yayın evleri depremzede Kahramanmaraşlı okurseverlere özel kampanyalar düzenledi.

Kahramanmaraş'taki EXPO 2023 Kitap Fuarı'na Yüz Binler Akın Etti

Kahramanmaraş’ta Onikişubat Belediyesi'nin organize ettiği EXPO 2023 Kitap Fuarı'na 225 bin kitap sevdalısı katıldı.

Vatandaşlar 100 yayınevinin dahil olduğu 50'ye yakın yazarın imza günlerine adeta akın etti.

Panellerin ve söyleşilerin yer aldığı kitap fuarında on binlerce kitap stantlarda yerini alırken, yayınevleri depremzede Kahramanmaraşlı kitapseverlere özel kampanyalar düzenledi.

Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal etkinliğin verimli geçtiğini söyledi.

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# Kahramanmaraş # Onikişubat Belediyesi # EXPO 2023
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