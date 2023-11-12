Horasan Erenleri Yeni Yönetimini Belirledi

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu (HERFED) olağanüstü genel kurul sürecini tamamladı. Ankara’da gerçekleşen genel kurulda mevcut Genel Başkan Mehmet Şahin güven tazelerken Türkiye'ye birlik mesajı verildi.

HERFED'in olağanüstü genel kurulu 11 Kasım Cumartesi günü Ankara'da, Kıbrıs Evi'nde yapıldı.

Delege ve konukların katılımı ile yapılan genel kurulda HERFED'in yönetim, disiplin ve denetleme organları belirlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda divan başkanlığını Anayasa Hukukçusu Avukat Erdem Cömert yürüttü.

Blok usulde tek liste ile yapılan seçimlerde mevcut Genel Başkan Mehmet Şahin güven tazeledi. Seçimlerin ardından genel kurula seslenen Şahin alevi sunni demeden Türkiye'nin birliği için çalışacaklarını, "Horasan Erenleri" isim tercihinin de bunun en büyük göstergesi olduğunu söyledi.

"Eline, Beline, Diline Sahip Ol"

Şahin, HERFED'in üzerine düşen sorumluluğun farkında olduğuna dikkat çekti. Alevi bektaşiliği batı merkezli akımlara karşı korumak ve özüne uygun şekilde yaşatmanın öncelikli görevleri arasında olduğunu kaydeden Genel Başkan Mehmet Şahin şöyle konuştu: "HERFED olarak misyonumuzun bilincindeyiz. Türkiye'nin milli değerlerine sonuna kadar bağlıyız. Alevi bektaşi yolunu gerçek manada, özüne uygun şekilde sürmeye kararlıyız. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin 'Eline, beline, diline sahip ol' öğüdünde ikrarlıyız. Ne yazık ki yolumuzu ve mücadelemizi emperyalist güçlere yaranmak için 'İslam dışıyız' gibi gerçek dışı ve saçma söylemlerle kirletmeye çalışanlar oldu. Kişisel çıkarları uğruna ikilikler yaratmaya, inancımızı ve kurumlarımızı dar grubunun rantına alet etmeye kalkanlar oldu. Evellallah hiç birine boyun eğmedik. Hünkar'ın öğüdünden bir an olsun bile sapmadık. Bundan sonra da bir milim olsun bile sapmayacağımızın sözünü veriyoruz."

"İnsanlarımızı Birleştireceğiz"

Şahin şöyle devam etti: "Alevi sunni demeden insanlarımızı birleştireceğiz. 72 milleti bir görmeye devam edeceğiz. Zaten bu yüzden adımız Horasan Erenleri. Yürürlükte ve kısa zamanda hayata geçecek olan çok güzel projelerimiz var. İnşallah onlarla toplumumuza ve ülkemize en güzel şekilde hizmete başlayacağız. Bu süreçte ayrım yapmaksızın bütün milli siyasi partilerimizle temaslarda bulunduk. En büyük desteği Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Sayın Devlet Bahçeli'den gördük. Sayın Bahçeli hem Türkiye Cumhuriyeti devleti nezdinde, hem MHP'li belediyeler nezdinde, hem de şahsi imkanları doğrultusunda samimi katkılar sağladı. Nevşehir Hacıbektaş ilçesindeki bir arsasını federasyonumuza bağışladı ve bu bağışında 'Sizden oy ya da MHP'ye bir karşılık istemiyorum, Türkiye'ye hizmet etmeniz yeterlidir.' diye özellikle vurguladı. Sayın Devlet Bahçeli'ye huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum."

"İsrail'i Lanetliyoruz"

Şahin, konuşmmasında İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü katliama da tepki göstererek şöyle konuştu: "Siz değerli delege ve misafirlerimizin katılımıyla, demokratik ve hukuka uygun bir şekilde genel kurulumuzu tamamladık. Sizler de ayrıca sağolun, varolun. Allah bizleri utandırmasın. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed ve İmam Hz. Ali'nin yolundan ayırmasın. Horasan Erenleri adına yakışır bir şekilde işler başarmayı nasip etsin. Maalesef bir yanımız kan ağlıyor. Filistin'de canlarımız zulme, soykırıma maruz kalıyor. Türk millitinin öz evlatları Alevi bektaşi toplumumuzun iddialı temsilcileri olarak İsrail saldırganlığını bir kez daha lanetliyor. HERFED olarak amasız fakatsız Gazze'deki canlarımızın yanlarında olduğumuzu Türkiye'ye ve dünyaya bildiriyoruz."

"Yeni Bir Dönem Başladı"

Şahin'in ardından söz alan Genel Sekreter Ali Rıza Özkan da Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kurulmasıyla yeni bir dönemin başladığının altını çizdi. Horasan Erenlerinin bu durumu kavrayan ve ona göre hareket eden tek kurum olduğunu anlatan Özkan şunlara değindi: "Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kurulması ile Osmanlı Devleti de dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti devleti tarihinde aleviler ile kurumsal ilişkiler bağlamında yeni bir dönem başladı. Artık alevilerin kurumsal bir muhatabı var. Bu yeni duruma uygun çalışmalar yürütmek zorundayız. Bu bakımdan şanslıyız. HERFED bu yeni durumu anlayan ve geliştirmek için çaba gösteren tek yapı. Bu uğurda, Sayın Şahin'in çizdiği rotada tam yol ilerleyeceğiz."

HERFED'in yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Mehmet Şahin, Ali Rıza Özkan, Yakup Aslan, Erdem Cömert, Suzan Karadağ, Mustafa Güllü, Aykut Diş, Latif Bolat, Deniz Tokgöz, Gizem Şahin, Mahmut Atan, Anıl Eren Yıldız, Can Aybars Bilgicier, Ali Kel, Cemre Nilsu Çatakoğlu.