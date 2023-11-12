İsrail Askerlerine Kahve Mi Gönderildi? Kurukahveci Mehmet Efendi'den Açıklama Geldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken sosyal medyada dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Kurukahveci Mehmet Efendi isimli kahve firması tarafından İsrail askerlerine kahve gönderildiği iddia edildi.

Kurukahveci Mehmet Efendi'den, firmanın İsrail askerlerine kahve gönderdiği iddia edilerek paylaşılan fotoğrafla ilgili açıklama yapıldı.

İddianın asılsız ve karalayıcı olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Son günlerde Kurukahveci Mehmet Efendi markasıyla ilgili sosyal medya hesaplarında hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan asılsız ve karalayıcı iddialardan derin üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. "Yurtta Suh, Cihanda Sulh" ilkesini düstur edinmiş bir ülkenin markası olarak, böyle bir iddianın muhatabı olmadığımızın ve olamayacağımızın bilinmesini isteriz. 152 yıldır yerli ve milli olan markamızın ayakta kalmasını sağlayan şey, her şeyden önce karşılıklı saygı, dostluk ve güven temeli üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Dünyanın 60 ülkesine ihracat yaparak, hem ülke ekonomimize hem de Türk kahvesi kültürünün yaşatlımasına katkıda bulunuyor, bununla da gurur duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sohbetlerin, dostluğun, misafirperverliğin simgesi olmaya devam edeceğiz.