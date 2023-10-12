Mariinsky Orkestrası'ndan Tarihi Konser

İstanbul, müzikseverler için unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı. Dünyanın en saygın orkestra şeflerinden Valery Gergiev, Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi. Mariinsky Orkestrası, izleyicilere unutulmaz bir performans sunarken, Şef Valery Gergiev, bu özel etkinliği "deprezemdelere" adadı.

Mariinsky Orkestrası'ndan Tarihi Konser
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Dünyaca ünlü Rus Mariinsky Orkestrası, klasik müziğin büyüleyici dünyasını, şef Valery Gergiev'in yönetimindeki etkileyici yorumla izleyicilere taşıdı.

St. Peterburg merkezli Mariinsky Orkestrası, Beyoğlu Kültür yolu kapsamında düzenlenen konserde Çaykovski'nin eserlerini seslendirdi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserin ilk bölümünde 'Fındıkkıran' balesinden seçme bölümler sunuldu.

İkinci bölüm, dünyanın en saygın orkestra şeflerinden Valery Gergiev'un sessizliği bozup mikrofonu eline almasıyla başladı. Gergiev, Çaykovski'nin 6 no'lu senfonisini, Şubat ayındaki deprem felaketinde hayatını kaybedenlere ve depremden zarar gören herkese ithaf etii. Rus Şefin, konuşması seyircilerden büyük alkış aldı.

Batı tarafından yaptırıma uğrayan ve konserleri iptal edilen Şef Gergiev ve Mariinsky Orkestrası, İstanbul'da izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

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# Atatürk Kültür Merkezi # valery gergiev
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