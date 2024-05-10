Selcen Gür Sanat Hayatı’nda

Selcen Gür geçtiğimiz günlerde Plaza Sufisi adlı bir kitapla okurun karşısına çıkmış ve büyük kentlerde sıkılıp da çıkış yolu arayanlara kişisel gelişim, felsefe, psikoloji ve tasavvuf açısından perspektifler sunarak bir yolculuğa çıkarmayı amaçlamıştı. Batı dünyasının kendi aydınlanma değerlerine sırtını döndüğü bir dönemde insanımızın Anadolu değerlerine yüzünü dönmesi gerektiğini savunan Gür ile eski kuşaklara göre yaşam konforumuz artarken mutluluk ve tatmin duygumuz neden azalıyor, Plaza Kültürü’nün negatifliği Andolu tasavvufu ile dağıtılabilir mi, kadim kültürlerle ve coğrafyamızla daha çok hemhal olmak, kültürümüzle barışmak bireyin sıkışmışlığını aşmasının önünü açar mı gibi sorulara yanıt aranacak.

Selcen Gür kitabında ve anlatılarında şöyle konuşuyor: “Batı kaynaklı öğretilerde, birey değişimini gerçekleştirip kendini tamamlamaya gelince olay kapanıyor. Oysaki tasavvuf odaklı öğretilerle kendi dönüşüm serüvenine başkalarını ortak ederek diğer insanlarla paylaşarak, yansıtarak ve ‘el vererek’ kendini aşıyorsun. Kanımca tek bir öğretiden beslenmek ve diğerlerine sırt çevirmek insanı dar bir çerçeveye hapsediyor.”

Selcen Gür Cumartesi saat 16:00’da canlı yayınla Ulusal Kanal’da Sanat Hayatı programında Zafer Bilgin’in sorularını yanıtlayacak.