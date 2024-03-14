Star Wars hayranlarına müjde! Mayıs ayında Zorlu PSM'de

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, "Star Wars: A New Hope In Concert" etkinliği, "Dünya Star Wars Günü" olarak kabul edilen 4 Mayıs'ta saat 16.00 ve 21.00'de Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek.

İstanbul Filarmoni Orkestrası film gösterimine canlı olarak eşlik edecek.