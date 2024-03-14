Star Wars hayranlarına müjde! Mayıs ayında Zorlu PSM'de

George Lucas'ın yönettiği, Mark Hamill, Harrison Ford ve Carrie Fisher gibi isimlerin rol aldığı "Star Wars: A New Hope" filmi, John Willams'ın film müzikleri eşliğinde Zorlu PSM'de izlenebilecek.

Star Wars hayranlarına müjde! Mayıs ayında Zorlu PSM'de

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, "Star Wars: A New Hope In Concert" etkinliği, "Dünya Star Wars Günü" olarak kabul edilen 4 Mayıs'ta saat 16.00 ve 21.00'de Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek.

İstanbul Filarmoni Orkestrası film gösterimine canlı olarak eşlik edecek.

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# Star Wars
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