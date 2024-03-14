ABD, Avustralya'da roket üretecek

İsrail ve Ukrayna’ya yapılan silah yardımları sonrası ABD’nin silah stoku tükenme noktasına geldi. Pentagon çareyi yeni bir silah fabrikası kurmakta buldu.

Görev ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin’e verildi. Fabrika içinse stratejik bir konum seçildi. Fabrika, Asya-Pasifik’te Çin’e karşı kurduğu AUKUS ortağı Avustralya’da kurulacak. Ülke dışındaki ilk Güdümlü Çoklu Fırlatma Roket Sistemi GMLRS üretim fabrikası olacak.

Plan doğrultusunda fabrika Avustralya'nın Sydney kenti yakınlarındaki askeri üsse kurulacak. 2024 sonuna kadar yılda binlerce füze teslimatı yapabilecek kapasiteye ulaşılması hedefleniyor.

ABD’li yetkililer, Ukrayna ve İsrail'e çok miktarda GMLRS gönderilmesiyle stokların hızla tükendiğini ve taleplerin karşılanamadığı için böyle bir karar alındığını belirtiyor.

Konuya ilişkin Pentagon Sözcüsü Jeff Jurgensen de konuştu. Çin ile stratejik rekabete atıfta bulundu, "Asya-Pasifik'teki ilerleme hızı zorluğu ve yakın rakiplerle gelişen rekabet göz önüne alındığında Hassas Güdümlü Füzeler gibi hassas mühimmatlar giderek daha önemli hale geliyor" dedi.