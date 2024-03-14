ASELSAN'ın milli Mobil Röntgen Cihazı göreve başladı

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bülent Erbil, Prof. Dr. Ruhi Onur, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Necla Özer ASELSAN Genel Müdürü Akyol’a Mobil Röntgen Cihazının kullanımı hakkında bilgi verdi.

Akyol, ziyaret sırasında Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı Servisinde ASELSAN Mobil Dijital Röntgen Cihazının kullanım demonstrasyonunu yerinde gördü. Prof. Dr. Onur, ASELSAN ile birlikte yürütülen "Yapay Zekâ Destekli Karar Destek Algoritması" geliştirme çalışmaları hakkında Akyol ile bilgi paylaştı.

ASELSAN İLKİ BAŞARDI

İlk olarak Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesinde kullanılan cihaz, Klinik kullanıma başlayan cihaz, seri üretime hazır hale getirildi. Motorize hareket özelliği bulunan ADR-M100 Mobil Dijital Röntgen Cihazı, 32kW’lık güçle tüm vücutta çekim yapabiliyor. Tanıtım ve pazara girişe yönelik faaliyetlerine başlanan Mobil Röntgen Cihazı, ASELSAN’ın özgün tasarımıyla geliştirildi. CE sertifikasına sahip olan cihaz, ASELSAN’ın ilk medikal görüntüleme ürünü olarak dikkat çekiyor. Cihaz, düşük dozlarla yüksek görüntü kabiliyeti elde edebiliyor. Cihaz, hareketli dikey ve yatay kolları sayesinde çok rahat bir şekilde yönlendirilebiliyor. ASELSAN Mobil Röntgen Cihazı, acil çekim durumlarında sistem açılır açılmaz çekim yapmaya hazır hale geldiği için, görüntüler hızlıca alınabiliyor.