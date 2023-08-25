Tarihin ışıltısı: Roma valisinin 2 bin yıllık altın tacı artık İznik Müzesi'nde parlıyor

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine başkentlik yapmış tarihi İznik şehri, yüzyıllar boyunca pek çok uygarlığın izlerini taşıyan bir hazineye dönüşmüştür. Bu antik kentte gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınan 2 bin yıllık vali tacı, İznik’te yeni yapılan arkeoloji müzesinde ziyaretçilere tarihi bir yolculuk sunuyor.

İZNİK: TARİH VE KÜLTÜRÜN BULUŞTUĞU ŞEHİR

İznik, Türkiye'nin kuzeybatısında yer alan, tarih boyunca birçok medeniyetin hüküm sürdüğü zengin bir şehirdir. Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük uygarlıkların izlerini taşıyan İznik, tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleriyle adeta bir açık hava müzesidir. Bu muhteşem şehirde yapılan kazılarda ortaya çıkan ve tarihi derinlere uzanan eserler, geçmişin izlerini günümüze taşıyan birer hazine niteliğindedir.

ROMA VALİSİNİN ALTIN TACI: TARİHÎ BİR ŞAHESER

İznik'te yapılan kazılarda gün yüzüne çıkan nadide eserlerden biri, 2 bin yıl öncesine ait olan ve Roma döneminde İznik'te valilik yapmış bir kişiye ait altın tacıdır. Bu değerli eser, zeytin yapraklarından esinlenilerek tasarlanmıştır. Tarihin derinliklerindeki bir hikayeyi anlatan bu altın tacı, İznik'in tarihî önemini ve zenginliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

İZNİK ARKEOLOJİ MÜZESİ'NDE YENİDEN HAYAT BULUYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koruma altına aldığı ve büyük bir özenle sergilenen 2 bin yıllık vali tacı, İznik'e yeni kazandırılan arkeoloji müzesinde ziyaretçileri ağırlıyor. İznik Eski Müze Müdürü Taylan Sevil, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni müzede sergilenen önemli eserlerden biri de Roma dönemine ait İznik’te valilik yapmış bir kişiye ait altın taçtır. Zeytin yapraklarından esinlenerek yapılmıştır. Çok önemli bir eserdir" ifadelerini kullandı. Bu tarihi eser, ziyaretçilere geçmişin büyüleyici dünyasını keşfetme fırsatı sunuyor.

İZNİK MÜZESİ: TARİH VE SANATIN BULUŞMA NOKTASI

Yaklaşık bir sene önce faaliyete geçen yeni arkeoloji müzesi, İznik'in zengin tarihini ve kültürel dokusunu yansıtan önemli eserlere ev sahipliği yapıyor. İçerisinde bulunan lahitler, heykeller, seramikler ve diğer tarihi eserler, İznik'in tarihî önemini ve medeniyetlerin kucaklaştığı bir buluşma noktası olduğunu kanıtlıyor. Dünyanın birçok ülkesinden gelen misafirler, İznik Müzesi'ni ziyaret ederek geçmişe bir yolculuk yapma fırsatını değerlendiriyor.