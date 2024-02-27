"Toprağın Nefesi" seramik sergisi İzmir'de açıldı

İzmirli sanatçı Pervin Özdemir “mitoloji, doğa ve evrenin gizemini harmanladığı 104’ncü seramik sergisi İzmir Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde açıldı. "Toprağın Nefesi" adlı sergi, 24 Mart 2024 tarihine kadar İzmirli sanatseverleri ağırlayacak.

Editör: Özgür Doğu Saymaz
Son Güncelleme:

İzmir Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde “Toprağın Nefesi” adlı seramik sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Kil Çalıştayı 3 olarak belirlenen sergi Seramik sanatçısı Pervin Özdemir’in düzenlediği 104’ncü sergi oldu. Toprağın Nefesi Sergisinde “mitoloji,doğa ve evrenin gizemi” anlatıldı.

Sergide yüzü aşkın eser yer alıyor. Bu eserlerin 50’si sanatçı Pervin Özdemir’e ait. Sergi Açılışında konuşan Özdemir Filistin mesajı verdi. Çocuklar ölmesin dedi. Kil Çalıştayı 3 Toprağın Nefesi seramik sergisi 24 Mart 2024 tarihine kadar Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

2. Mehmet Operası Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek2. Mehmet Operası Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecekKültür Sanat

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# seramik # sergi
Çok Okunanlar
İstanbul'un depreme karşı en riskli ilçeleri ve mahalleleri!
İstanbul'un depreme karşı en riskli ilçeleri ve mahalleleri!
Bu ilçeler il oluyor!
Bu ilçeler il oluyor!
Bankalardan promosyon almak isteyen emekliler dikkat! İşte bankaları promosyon tutarları
Bankalardan promosyon almak isteyen emekliler dikkat! İşte bankaları promosyon tutarları
Emeklilerin su ve elektrik faturaları iade mi edilecek?
Emeklilerin su ve elektrik faturaları iade mi edilecek?
Her derde deva sirke anası nedir? Hipokrat yüzyıllar önce önermiş!
Her derde deva sirke anası nedir? Hipokrat yüzyıllar önce önermiş!
Öne Çıkanlar ..│Gece Hattı - Serkan Aksarı #canlı ..│Gece Hattı - Serkan Aksarı #canlı Her derde deva sirke anası nedir? Hipokrat yüzyıllar önce önermiş! Her derde deva sirke anası nedir? Hipokrat yüzyıllar önce önermiş!