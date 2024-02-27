"Toprağın Nefesi" seramik sergisi İzmir'de açıldı

İzmir Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde “Toprağın Nefesi” adlı seramik sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Kil Çalıştayı 3 olarak belirlenen sergi Seramik sanatçısı Pervin Özdemir’in düzenlediği 104’ncü sergi oldu. Toprağın Nefesi Sergisinde “mitoloji,doğa ve evrenin gizemi” anlatıldı.

Sergide yüzü aşkın eser yer alıyor. Bu eserlerin 50’si sanatçı Pervin Özdemir’e ait. Sergi Açılışında konuşan Özdemir Filistin mesajı verdi. Çocuklar ölmesin dedi. Kil Çalıştayı 3 Toprağın Nefesi seramik sergisi 24 Mart 2024 tarihine kadar Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.