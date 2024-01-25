Trabzonspor’un Doğuş Öyküsü “İnadıyla Şampiyon” Belgeselinde Anlatılıyor

Sevinçleri, hüzünleri, galibiyetleri ve şampiyonluklarıyla bir kentin hikâyesini yeniden yazan “İnadıyla Şampiyon” belgeseli, Trabzonspor’un tarihini 360 derece ele alıyor.

Yapımcılığını 29ON Productions’ın üstlendiği “İnadıyla Şampiyon” belgeselinin yönetmenliğini Bedran Güzel üstlendi.

ÜÇ BÜYÜKLER” SÖYLEMİNİ “DÖRT BÜYÜKLER” OLARAK DEĞİŞTİREN TAKIM

Trabzonspor’un 1967 yılındaki kuruluşundan 2021-2022 yılındaki son şampiyonluğuna uzanan yolda yaşanan tüm başarıları, travmaları ve sancılarını, futbolcular, başkanlar ve kurucu üyelerinin şahitliğinde anlatan belgesel üç dönemden oluşuyor.

İlk dönemde kulübün kuruluşu ve art arda aldığı şampiyonluklar, ikinci döneminde yaşanan bocalamalar ve duraklama, son dönemde ise yeniden sahalara dönüş ve şampiyonlukla kucaklaşma anlatılıyor.

DÖRDÜNCÜ BÜYÜK NASIL DOĞDU?

Yapımcı 29ON Productions Kurucusu Serdar Şen, filmin bir dönemin şampiyonluğunu anlatmanın ötesinde taraftarıyla bir camianın da doğuşunu da kayıt altına aldığını kaydetti.

Trabzonspor'un taraftarlarıyla bütünleşmiş büyük bir camia olduğunu vurgulayan Şen, "Bu belgesel bir şampiyonluk filminden daha fazlası. Biz aslında dokümanter bir film yaptık. 60 yıla yaklaşan Trabzonspor tarihinin hafızalara kazınan her bir karesini bu filmde topladık. On yıl sonra izlediğimizde de aynı tadı alacağımız, aynı heyecanı yaşayabileceğimiz, şampiyonluklarımızı en derin duygularımızla hissedeceğimiz bir yapım ortaya çıkarmaya çalıştık" dedi.

Belgeselde, özellikle son şampiyonluktaki Trabzonspor'un müsabakalarının devre arası ve maç sonu görüntüleri, deplasman yolculukları, taraftar hikayeleri ve bordo-mavili kulübün efsanelerinin özel röportajları yer alıyor.