TRT ortak yapımı "Tay 2: Ebabil Takımı" filminin galası gerçekleşti. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen galaya; Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu, TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, TRT Yönetimi ve film ekibinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu, TRT'ye bu tarz yapımlara verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Hem Bakanlığımızın hem de TRT'nin destekleri yapımcılarımızı, yönetmenlerimizi cesaretlendiriyor ve çok doğru sonuçlar aldığımızı gözlemliyoruz. Bu tarz animasyonların artması hem bizim kültürümüzün hem kültürel varlıkların hem de kültürel değerlerimizin daha iyi yerlere ulaşması adına bizim için çok önemli." dedi.

Mumcu, "Tay" filminin ikincisinde Ebabil kuşlarının ele alınmasının Filistin'de uzun yıllardır yaşanan mücadeleye bir ışık tuttuğunu belirterek, filmin özellikle bugünlerde Filistin'de yaşanan olaylardan dolayı ayrı bir hassasiyet gösterdiğini aktardı.

“Güzel Bir Filmle Yıla Başlıyoruz”

TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol ise geçen yıl vizyona giren "Tay" filminin ilkinin gişede yüksek bir performans gösterdiğini aktararak, "Tay 2: Ebabil Takımı"nın da bu hafta vizyon girmesiyle başarıyı başka bir seviyeye taşımasını beklediklerini ifade etti.

Kudüs'ün ve Filistin'in herkesin kırmızı çizgisi olduğuna işaret eden Varol, "Bizler TRT, kamu yayıncısı olarak güzel bir hikayeyle çocuklarımıza, genç nesillerimize hem Kudüs sevgisini hem de çok güzel, dostluk, cesaret ve kararlılık gibi temel öğeleri aşıladığımız güzel bir filmle yıla başlıyoruz." diye konuştu.

Varol, 2023'te TRT ortak yapımı 11 filmin izleyiciyle buluştuğunu söyleyerek, "Bu yıl da animasyonu çok önemsiyoruz. TRT olarak yine çok güçlü işlerimiz olacak. Geçen yıl her 100 yerli izleyicinin altmışı TRT ortak yapımı filmleri gişede izlediler, takdir ettiler. İnşallah bu yükselen çıta her geçen gün olduğu gibi bu yıl da devam edecek. Tabii burada yine Kültür Bakanlığımızın da çok ciddi katkıları var. Onlara da bu vesileyle çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

İlk filmi ile izleyicilerin büyük beğenisini toplayarak yarım milyonu aşkın seyirci tarafından izlenen serinin ikinci filmi "Tay 2: Ebabil Takımı", 12 Ocak’ta sinemaseverlerle buluşacak. Tay’ın bu yeni macerasında hem zorluklarla karşılaşacağı hem de önemli dersler öğreneceği TRT ortak yapımı filmin yönetmenliğini Nurullah Yenihan üstleniyor. Cesaret, dostluk ve kararlılık gibi değerlerin de vurgulanacağı filmin senaryosunu Ayşe Sevim ile Ayşe Şahinboy Doğan beraber kaleme alırken, filmin müziklerini ise Burak Çambel hazırladı.

Filmin konusu:

Tay, annesi Şiraz'ın izinden giderek bir ulak atı olmayı hayal eder. Bu serüven, onu Kudüs'ten Mekke'ye uzanan heyecan verici bir yolculuğa sürükler. Film, Tay'ın hızını test ettiği ve ulak atı olma yeteneklerini geliştirmeye çalıştığı anlarla başlar. Annesi Şiraz ile yaşadıkları zorluklar ve karşılaştıkları kötü adamlar, Tay'ın cesaretini ve kararlılığını pekiştirir. Tay, önemli bir belgeyi ele geçirir ve bu belgeyi Mekke'deki Komutan Ammara'ya ulaştırmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk sırasında Tay, çeşitli zorluklarla karşılaşır ve kendini farklı, komik durumlar içinde bulur.