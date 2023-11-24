TRT Ortak Yapımı ‘Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!’ Filminin Galası Gerçekleştirildi

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde vizyona giren filmin galasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetimi, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Aybars Yalçın, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün eşi Ayşegül Safitürk, şehit Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu’nun aile üyeleri, yapım ekibi ve filmin oyuncuları katıldı.

Filmin bitiminde eşi Emine Erdoğan ile sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, şehit öğretmenin ailesi tarafından Aybüke Yalçın'ın kullandığı bağlama hediye edildi. Erdoğan, Yalçın'ın babasından bağlamayı öperek aldı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da Emine Erdoğan'a Aybüke Yalçın'ın simge fotoğrafında kullandığı sembolik kırmızı yazmayı ve minyatür bağlamayı takdim etti.

Yönetmenliğini Murat Onbul’un üstlendiği, senaryosunu Uğur Kılıç ve Ozan Bodur’un kaleme aldığı filmde Aybüke öğretmeni Nihayet Şahin, babası Sadık Yalçın’ı Caner Kurtaran, annesini ise Zeynep Kankonde canlandırıyor. Filmin oyuncuları arasında; Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci gibi başarılı isimler de yer alıyor.

TRT ortak yapımı “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!”, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nden itibaren tüm Türkiye’de sinemaseverlerle buluşacak.