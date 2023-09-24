Ünlü rock solisti Dave Evans'tan Atatürk'e övgüler!

Yunanistan'daki konser öncesi Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin solisti Dave Evans, Atatürk hakkında öğrendiği bilgiler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Türkiye’ye ilk kez gelen Dave Evans İstanbul'u da ziyaret etti. Evans, İstanbul’dan adeta büyülendi.

Ayrıca Atatürk'ün Şişli'deki evini ziyaret eden Evans, Atatürk’ten övgü dolu sözlerle bahsetti.

Evans, ‘’Mustafa Kemal Atatürk, harika bir lider. Birinci dünya savaşında Gelibolu'da olanları biliyorum. Ordunun başında olan oydu. Gerçekten büyük bir lider." dedi.