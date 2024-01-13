Yalı Çapkını'nda kriz! Diziye veda mı ediyor?

Televizyon ekranlarından 53 haftasını dolduran ve son bölümüyle izleyicinin büyük beğenisi toplayan Yalı Çapkını dizisi için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin, Ersin Arıcı, Beril Pozam, İrem Altuğ ve Buçe Buse Kahraman gibi isimlerin yer aldığı dizide o iddia tartışmaları alevlendirdi.

Yeni sezonda oyuncu kadrosuna Binnur Kaya, Taro Emir Tekin ve Turgut Tunçalp'in katıldığı Yalı Çapkını dizisinde Betül Aktel’in Seyran karakteri Afra Saraçoğlu’nun yerine geldiği öne sürüldü.

YALI ÇAPKINI'NDA 'FRAGMAN' KRİZİ

Dizinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, yeni bölüm fragmanında oynadığı 'Seyran' karakterine birkaç saniye yer verilmesi üzerine duruma sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Afra Saraçoğlu, yaptığı yorumda "Bölümde Seyran yok galiba” ifadelerini kullandı.

YAPIMCILARDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Bu yorumun üzerine ortaya atılan ayrılık iddialarının ardından Afra Saraçoğlu ve Yalı Çapkını yapımcılarından henüz bir açıklama gelmedi.