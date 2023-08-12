12 yaşında İbn-i Sina'ya hayat veren Kaan Alp Dayı kimdir? Kaan Alp Dayı nerelidir?

Döneminin en iyi alimi ve Tasavvufçusu olan İbn-i Sina üstün zekası ve yeteneğiyle kendine hayran bıraktı. İbn-i Sina günümüze ışık tutan tüm bilimsel çalışmaların öncüsü olarak kabul ediliyor. Aristotales ve Sokrates gibi felsefecilerden feyz alan buna bir de İslam bilgilerini ekleyen İbn-i Sina'nın aklının sınırları açılmış. Günümüzde halen onun karışımlarıyla şifa ilaçları yapılır.

TRT'ye ait yerli Tabi platformunda yer alan İbn-i Sina dizisinde de onun hayatı anlatılır. Ancak dizi de başarılı bir oyunculuk sergileyen Kaan Alp Dayı'nın hayatı en çok dikkat çeken konu oldu.

PEKİ İBN-İ SİNA'YI OYANAYAN KAAN ALP DAYI KİMDİR?

07 Temmuz 2011 doğumlu olan Kaan Alp Dayı, İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan Alp, ilkokul yıllarından itibaren oyunculuk eğitimi almaya başladı.

Oyunculuğu severek yapan Kaan Alp, İlk kez kamera karşısına Peri adlı bir filmle çıktı. Ancak en büyük çıkışını İbn-i Sina karakteriyle yakaladı. Karakteri adeta kusursuz oynaması seyircinin dikkatindee kaçmadı.