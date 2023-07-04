Batının hayran kaldığı hekimlerin piri İbn-i Sina kimdir? İbn-i Sina'nın gerçek mesleği nedir?

TRT'nin projeleri arasında yer alan sosyal medya platformu olan Tabii'de hekimlerin piri İbn-i Sina'nın hayatını gözler önüne serildi. Bu da büyük İslam alemi İbn-i Sina'nın hayatına dair diğer sırları merak ettirdi. Gerçek adı Ebu Ali Sînâ olan İbn-i Sina, herkesin bildiği gibi sağlıkta başlangıç yaptı. Fikirleri ve projeleriyle tüm dünyaya yön veren İbn-i Sina, hayatını sizler için araştırdık.

İBN-İ SİNA KİMDİR VE GERÇEK ADI MESLEĞİ NEDİR?

Buhara yakınlarındaki Efşene köyünde (Özbekistan) 980 civarında dünyaya geldi. İlk merakı gökyüzü oldu. Gökyüzünün sonsuzluğuna bakarak hayran kalan İbn-i Sina, astronomiyle başladı.

Gökyüzü olaylarını yıldızları not alan Sina, daha çocuk yaşta üniversiteye girdi. Medrese de birçok kişinin önüne geçen Sina, daha sonra Tıp ve felsefeye önem verdi. Kitaplar yazan İbn-i Sina'nın zeka seviyesi oldukça yüksektir.

Batılılar Orta Çağ biliminin kurucusu ve hekimleri olarak İbn-i Sina'yı adlandırdılar. Tıp alanında yedi yüzyıl boyunca temel kaynak eser olarak süregelen "El-Kanun fi't-Tıb" (Tıbbın Kanunu) adlı kitabı ile ünlendi.

Bitkilerin nasıl kullandığını ve uygulandığını not eden Sina, şifa kaynağı kelimesiyle bilinir. Hangi hastalıklara hangi besinler iyi gelir. Avrupa üniversitelerinde 17. yüzyıl ortalarına kadar tıp biliminde temel eser olarak okutuldu. Halen okullarda İbn-i Sina'nın tüm kitapları ders olarak veriliyor.

Sina, Antik Yunan filozoflarına kadar yararlandı. Anadolu'daki tüm bitkilerin hangi hastalıklara fayda sağladığını açıkladı. Eserleri birçok dile çevrildi. Bu sayede tüm dünyaya şifa karışımları yayıldı.

İbn-i Sina, sadece besinlerle ilgili değil aynı zamanda uygulamalı tıp müdahaleleri de gerçekleştir. Bu sayede kandan organ nakline kadar her şey o yıllarda yapıldı.