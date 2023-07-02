Mel Gibson kimdir ve kaç yaşındadır? Mel Gibson nasıl ünlü oldu?

Hollywood sinemasının öncü oyuncu isimlerinden biri olan Mel Gibson, bir video yayınladı. Videoda tüm dünyayı uyaran Mel Gibson özellikle insan kaçakçılığına dikkat çekti. Çocukların kaçırıldığını ve geleceğin yok edildiğini söyleyen Mel Gibson'ın tutuklandığında dair haberler ise ortalığı karıştırdı.

Oynadığı bir çok aksiyon tarzı filmde dünya genelinde ciddi bir hayran kitlesine sahip olan Mel Gibson'un hayatı merak edildi. Cesur Yürek filmiyle hafızalara kazınan başarılı oyuncunun çok karmaşık bir hayat hikayesi var.

MEL GİBSON KİMDİR?

3 Ocak 1956 yılında Amerika'da doğdu. Ancak Avusturalya asıllıdır. Gerçek adı Mel Columcille Gerard Gibson'dır. Cesur Yürek filmiyle çok ses getirdi. Oscar ve Altın Küre ödüllerine layık görüldü. Bunun yanı sıra rol aldığı yapımlar arasında en çok bilinenler, Mad Max film serisi, Cehennem Silahı serisinde yer aldı.

Babası bir Tren istasyonunda çalışan Mel Gibson 10 çocuktan altıncıydı. Çok zor bir çocukluk hayatı yaşadı. Ekonomik olarak yaşadıkları zorlukların yanı sıra Gibson heyecanını kaybetmeyen bir çocuktu. Hayalleri için her yolu deneyen Gibson New South Wales Üniversitesi'nin drama bölümüne girdi.

Ablasının kendisinin haberi olmadan kayıt yaptırması üzerine zorunlu olarak başladığı oyunculuk, yıllar geçtikçe vazgeçilmez bir tutkusu haline geldi.

MEL GİBSON NASIL ÜNLÜ OLDU?

Mel Gibson oyunculuk hayatına aksiyon film yıldızı olarak başladı. Bu tutkusu beğeni topladı. Her film ve projelerde yönetmenlerin dikkatini çekti.

Dublörsüz çekimlere girmesi ise başarısını bir kez daha kanıtladı. 1977 yılından beri sürekli dev yapımlarda yer aldı.

Pandemi döneminde oyunculuğa ara verdi. Aynı zamanda vakıflar kurarak sokakta kalmışlara ve çocuk esirgeme kurumlarına kazandığı paraları sürekli olarak bağışladı.